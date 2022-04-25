Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Karın ağrısı yapabilir

Çok süt içerim. Laktozsuz sütü yeni gördüm. Daha iyiyse ondan içeyim mi?

Laktoz süt şekerinin ismidir. Laktozsuz süt içinde süt şekeri az olan süttür. Bu şeker bildiğimiz şeker değil, süt şekeridir. Bazı bedenler laktozu sindiremez. Normal sütü yani laktozlu sütü içince karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal şikayetleri olur. Bu duruma Laktoz İntoleransı denir. Bu nedenle bu tip şikayeti olanlar için içindeki laktoz şekeri azaltılmış süte laktozsuz süt deniyor. Hatta bazı ticari ürünlerde içinde normal şeker bulunabiliyor. Sen normal süt içmeye devam et.