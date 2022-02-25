Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Kadında testosteron





BOL BOL SU İÇ

26 yaşındayım ve diyabet hastalığından korkuyorum. Ailemde şeker hastalığı var ve hepsi de kilolu. Ben de 81 kiloyum. Risk altında mıyım?

Kilonuzu yazmışsınız ama boyunuzu yazmamışsınız. Ailede diyabet öyküsü olanlar, sigara kullananlar, kalp ve tansiyon hastaları, bel çevresi geniş olanlar, kilolu olanlar ve hareketsiz yaşam sürenler şeker hastalığı riski altındadır. Kafayı her şeye takma. Düzenli beslen, düzenli hareket et. Bol su iç. Mümkünse iç hastalıkları uzmanına muayene ol.

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