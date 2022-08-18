Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: İsteğim bitmiyor





İLİŞKİDE AĞRI SORUNU

İki yıldır evliyiz. Eşimin ilişkiye başlarken ağrısı oluyor. Ben de erken boşalıyorum. Ne yapacağız?

Önce kadın doğum uzmanına gidin. Onun şikayetinin nedenini bulup tedavisini yapın. Sonrasında da erken boşalma oluyorsa senin de muayene olman gerekir. Bu utanılacak bir durum değil. Psikiyatrist, üroloji uzmanı desteği gerekebilir. Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı, eşler arası uyumsuzluk, aşırı alkol ve ilaç kullanımı erken boşalmanın diğer nedenleridir. Birbirinize destek olarak sorunlarınızı çözün.