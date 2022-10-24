Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Her denileni önemseme

10 gün önce evlendik. Hanım elini bile tutturmuyor. Utanıyormuş. 'Ben senin baban mıyım kocanım' dedim küstü. Bizimkiler 'Çocuk geliyor mu?' diyor. Bunaldım ya! Öneriniz var mıdır acaba?
Hızlı bunalmışsın. Eşinin halini olgunlukla karşılamalısın. Acele etme. Eşinle konuş, dinle, anla. Paylaş. Belki her şeyi senden öğrenecek. Gönlünü al. Barış. Küslük olmaz. Sen de sıkılma. Evlilik size özel bir alan. Sizinkilerin merakı gereksiz bir sosyal hassasiyet. Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki. Her sese kulak verirsen çabuk bunalırsın.
SIKINTINI PAYLAŞMALISIN
Bakıyorum herkes erken boşalmadan şikayetçi. 3 yıldır evliyim. Aksi gibi ben de cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi?
Her şeyin ortası karar. Geç boşalmada rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir. Cinsel işlev bozukluğudur. Nadir görülür. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir. Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaşman sorununu çözer.
ENDOSKOPİ GEREKLİ
Nafiz hocam, 4 yıl önce mide kanaması geçirdim. İlaçlarımı alıyorum. Hastalık tekrarlar mı?
Mide kanamasının nedeni önemli. Alınan ilaçlar bir yere kadar kıymetli. Mide hasarına uygun beslenme ve beslenme alışkanlıkları düzene girmezse sıkıntı tekrarlar. Ayağın kırılsa alçıya alıp düzelmesi için fırsat verirdik. Mideyi alçıya alıp görevden el çektiremiyoruz. Yani hasta hasta çalışmaya devam ediyor. Bu nedenle iç hastalıklarının tedavi ve takipleri biraz daha uzundur. Kontrol için endoskopi gerekli. Can boğazdan gitmesin diye takip edilmeyi ihmal etme.