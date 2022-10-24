Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Her denileni önemseme

10 gün önce evlendik. Hanım elini bile tutturmuyor. Utanıyormuş. 'Ben senin baban mıyım kocanım' dedim küstü. Bizimkiler 'Çocuk geliyor mu?' diyor. Bunaldım ya! Öneriniz var mıdır acaba?

Hızlı bunalmışsın. Eşinin halini olgunlukla karşılamalısın. Acele etme. Eşinle konuş, dinle, anla. Paylaş. Belki her şeyi senden öğrenecek. Gönlünü al. Barış. Küslük olmaz. Sen de sıkılma. Evlilik size özel bir alan. Sizinkilerin merakı gereksiz bir sosyal hassasiyet. Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki. Her sese kulak verirsen çabuk bunalırsın.