Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Eşimle ilişki isteğim azaldı

Eşim 5.5 aylık hamile. Tansiyonu yükseldi. Sonra düştü. Böyle ara sıra tansiyonu çıkarsa babasının idrar söktürücüsünü kullanabilir mi?
SAKIN HA! Gebelik döneminde ortaya çıkan tansiyon yüksekliği, sıradan bir durum değildir. Hem annenin hem bebeğin hayati riskleri söz konusu olabilir. Mutlaka doktor tarafından muayene edilmesi gerekir. Gebelikte bazı tansiyon ilaçları kullanılabilir. Ayrıca sadece tansiyon yüksekliği değil idrarda protein kaybı olup olmadığı da kontrol edilmelidir. İdrar söktürücüler bebeğin kan dolaşımını etkileyip ölümcül zararlar verebilir.
HASTAYA GÖRE DEĞİŞİR
58 yaşındayım. Kadın doktoruna gittim. "Rahim ağzından parça alalım" dediler. Komşum da gitti, ona sadece camda tahlil yapmışlar. Benden neden parça alıyorlar?
HERKESİN bedeni ayrı, hastalığı ayrıdır. Bazen SMEAR dediğimiz örnek hazırlanılarak karar verilir. Bazen de parça alınır. Rahim ağzının cerrahi olarak çıkarılması (konizasyon) ve rahim ağzının yakılarak çıkarılması (LEEP) rahim ağzı hastalıkları tanısında ve cerrahi tedavisinde kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemle rahim ağzında ve rahim ağzı kanal kısmında yerleşen ve kansere dönüşme riski olan hastalıklı doku tanı ya da tedavi amacıyla çıkartılır. Anestezi ile yapılır. Canın yanmaz.