Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Eşimle ilişki isteğim azaldı

ERKEKLERDE SIK GÖRÜLÜR

Yaşım 26. 11 aydır evliyim. Başından beri erken boşalma sorunu yaşıyorum. Arkadaşlar zeytinyağı önerdi. Ayrıca "Kudret narı ye" dediler.

Sizin önereceğiniz bir şey var mı? Ne yapmalı?

CİNSEL ilişki öncesi duygusal halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İşle ilgili olumsuzluk, huzursuzluk, güvensizlik, yorgunluk öncelikle cinsel ilişki isteğini azaltır. Stres-depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da aşkı olumsuz etkiler. 'Cinsel performansım azalır' endişesi de başarısızlığın en büyük sebebidir. Eşinin olumsuz tavrı da ilişkinize zarar verebilir. Sen bunları hallet. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonlarına baktır. Bazen cinsel organının kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir.