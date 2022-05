Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Eşimden kaçıyorum

KİLOYA DİKKAT

Annem yumurtalık kanseri oldu. Ben 21 yaşındayım. Nasıl tedbir alayım?

Yumurtalık kanserlerinin yüzde 10-15'i genetik geçişle ortaya çıkıyor. Bu nedenle ailesinde yumurtalık kanseri ve meme kanseri olan bireylerin bilinmesi çok önemli. Sağlıklı beslen. Kilo fazlan varsa kilo ver. Yağlı besinlerden, aşırı kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinden uzak dur. Yapılan çalışmalar özellikle düşük yağlı diyet, taze meyve tüketimi, zencefil, domates suyu, yeşil çay, biberlerin bitki türleri, kuruyemişler, marul ve keten tohumu tüketilmesi tavsiye edilir. Egzersiz yap. Güneşle temas et. D vitamini alınması kanser riskini azaltır.