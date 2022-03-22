Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Eşim yanaşmıyor!

Eşim 48 yaşında. Yumurtalık kisti ameliyatı oldu. Rahmi alındı, menopoza girdi. Benimle ilişkiye girmek istemiyor. 'Benden kadınlık bekleme' diyor. Doktora da gitmiyor. Çaresi yok mu?

Durum sadece bedensel değil gibi duruyor. Anladığım kadarıyla hem yumurtalık hem de rahim birlikte alınmış. Bu yüzden kendini kadın olarak hissetmemeye başlamış olabilir. Bu bir depresyon hali. Üreme ile ilgili organları hastalık nedeni ile bedenin uzaklaştırılmış olabilir. Ancak cinsel aktivitesi devam edebilir. Cinsel istek başladığında ilişkiye girmesinde bir engel yok. Hatta her ilişki sonrası çocuk sahibi olma ihtimali olduğundan kaygılı bir cinsellik söz konusu olabilir. Bu bilgilerle eşinize ikna etmeye çalışın. Gerekirse psikiyatristlerden destek alın.