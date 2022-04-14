Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Doktordan korkma

47 yaşındayım. İdrar yaparken kan geldi. Prostat için muayene eder diye korkumdan, utancımdan doktora gidemiyorum. Ne önerirsiniz?

BENCE bu yaşta doktordan utanmaktan utan. Hiç doktordan utanılır mı? "Utanmaktan patır patır kanser oluyoruz" desek boşa gitmez herhalde. Korkunun ecele faydası yok. Prostat varsa muayenesi de var. Erkeklerin 45 yaşından sonra bir kez, 60 yaşından sonra da 6 aylık aralıklarla Prostat hastalıkları açısından muayene olmalarını öneriyoruz. Sonra kanda PSA testi istiyoruz. Sonuçlara göre gerekirse biyopsi gibi ileri incelemeler yapılıyor.

Tanı konduktan sonra da tedavisine geçiliyor. İdrar yapma düzensizliği, tıkanıklığı, büyük abdest düzeninin bozulması, kanamalı idrar çıkış saptanması söz konusu ise mutlaka muayene ve değerlendirme şart. Ayrıca böbrek taşı, kum dökme, idrar kesesi hastalıkları gibi durumlarda da idrarda kan olabilir.

Hemen muayene olmaya... Ürolojiye görün

KANSER KORKUSU

Yaşım 29. Bayanım. Adetlerim düzenli. Sağ mememde 3 hafta önce şişme oldu. Doktora gittim. Meme grafisi istedim, çektirmedi. Ya bir şey çıkarsa?

PANİK yapma. Mamografi üç boyutlu meme yapılarının X ışını kullanarak iki boyutlu olarak görüntülenmesidir. Mamografi memede ele gelen bezelere çok daha erken bir evrede olan, klinik olarak gizli durumdaki, elle fark edilemeyen meme kanserlerini belirlemeye yarar. Meme kanseri ele gelmeden iki yıl önce mamografi ile belirlenebilir. Mamografi meme kanseri belirtisi ve bulgusu olan olgularda, klinik olarak yüksek risk taşıyan kadınlarda ve meme ile ilgili yakınması olsun ya da olmasın 50 yaşın üstündeki tüm kadınlarda klinik muayeneye ek olarak yılda bir çekilmelidir.

35 yaşın altında da önerilmemektedir.

ŞİŞİYORUM!

26 yaşında erkeğim. Yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim iyi çıktı. Doktor stresten olduğunu söyledi. Ne yapmalıyım?

ALDIĞIN ilaçlar varsa onları öğrenelim. Ayrıca el ve yüzde şişmeler alerjik durumlarda, bazı romatizma hastalıklarında da olabilir. Bunlar için yapılmış tahlilin var mı? Bilmiyorum. Stres bedende birçok hormon ve salgıyı etkileyebilir. Mutlaka tam idrar tahlili yaptır. Protein kaçağı var mı? Bakalım.

Ayrıca daha önce hepatit gibi bir karaciğer hastalığı geçirdiysen karaciğer testleri, protein, albümin testleri de görülmeli. Bu anlattıklarımdan yapılmayan varsa tekrar doktoruna git. Kalanları yaptır.

ÜROLOJİYE GÖRÜN

3 yıl önce idrar şikayetim başladı. Doktora gittim, idrar yolum daralmış. Ameliyat oldum, 2 yıldır durumum iyi. Ama bugünlerde kesik kesik idrar yapıyorum ve zorluk çekiyorum. Nedeni nedir? Bir daha mı daraldı?

TEKRAR daralma olabilir. Onun dışında özellikle Prostat bezi hastalıklarında kesik kesik idrar yapma şikâyeti sık olur. İdrar yolu enfeksiyonları açısından da dikkatli olmak gerekir. Tekrar üroloji uzmanıyla konuş. İhmal etme. İlerlemesin.

ENFEKSİYON OLABİLİR

3 aydır idrarımda yanma var. Doktor 2 kez antibiyotik verdi. Ama problem devam ediyor. Ne yapmam gerekiyor?

İDRARDA yanma devam ediyorsa ileri tetkik gerekir. Sebep mikrobik ise kullanılan antibiyotik etkisiz kalmış olabilir. İdrar kültürü ve ortaya çıkan mikroplara hangi antibiyotiğin verilmesini gösteren antibiyogram yapılabilir. Şeker hastalığında, böbrek ve kanallarındaki taşlarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar görülebilir. İşin peşini bırakma.