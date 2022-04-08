Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Çok zararlı

23 yaşında erkeğim. Sık sık boğazlarım ağrıyor. Şişiyor. Bademciklerimi almak istediler. İzin vermedim. Antibiyotik çok kullanıyorum. Şeker hastası olursun diyorlar. Doğru mu?

Çok antibiyotik kullananlar şeker hastası olur diyemeyiz. Ancak bundan korkacağına 'Karaciğer yetmezliği olur muyum?' diye düşün. İlaçların çoğu karaciğerde işlem görür. Çok antibiyotik kullanımı karaciğeri bozabilir. Önce Kulak Burun Boğaz Uzmanı'nı dinle. Tekrarlayan enfeksiyonların nedeni genellikle burun tıkanmasına neden olan hastalıklardır. O hastalığı bul ve tedavi ettir. Bu şekilde giderse gelecekte zatürree, menenjit ve bunun gibi birçok hastalık sırasında senin için faydalı bir antibiyotik bulamayacağız.