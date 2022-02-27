Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Çocuk sahibi olmak

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK...

Sperm sayımı ölçtürdüm, 42 milyon çıktı. İlişkiye girdiğim zaman tekrar sperm gelmesi için bir hafta geçiyor. İsteğim, gücüm var ama spermim yok. Nereye başvurmalıyım?

ÖNCELİKLE sperm yapımında veya yapılan spermin iletilmesindeki sıkıntının belli edilmesi şart. Üroloji muayenesi yapıldıktan sonra gerekirse İç Hastalıkları Uzmanları da hormonal durumunu araştıracak. Özellikle çocuk sahibi olmak için sayısı kaç olursa olsun sağlıklı sperm olması yeterli. Ayrıca cinsel ilişki ile çocuk sahibi olmak için eşinin adet dönemini takip edip, yumurtalama döneminde ilişkiye girmeniz uygun olur.