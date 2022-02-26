Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aşkta eskisi gibi değilim





13 GÜNDE BIKTIM!

Ben yeni evliyim. Daha 13 gün oldu ama vallahi bıktım. Çünkü hanım elini bile tutturmuyor. Neymiş, utanıyormuş. Ben senin kocanım dedim küstü. Ailem desen "torun isteriz" baskısı yapıyorlar. Bunaldım vallahi!

Hızlı bunalmışsın. Eşinin halini olgunlukla karşılamalısın. Acele etme. Eşinle konuş, dinle ve anla. Paylaş. Belki her şeyi senden öğrenecek. Gönlünü al. Barış. Küslük olmaz. Sen de sıkılma. Evlilik size özel bir alan. Sizinkilerin merakı gereksiz bir sosyal hassasiyet. Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki. Her sese kulak verirsen çabuk bunalırsın.