Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aşkta eskisi gibi değilim

69 yaşındayım. Artık yaş kemale erdi. Bedenim beni üzüyor. Aşkta eskisi gibi değilim. 'Ozon tedavisi iyi gelir, gençleştirir' diyorlar. Aşka da iyi gelir mi?

Ozon tedavisi uygulanan bedenler, tamir sistemlerini daha iyi çalıştırır. Hücre yenilenmesi yaptığı ispatlandığından gençlik aşısına benzetilmiştir. Genel olarak uygulama yapılması doğru ve faydalıdır. Ancak her bedenin tamir hızı farklıdır. Sabır edersen bedenindeki değişiklikleri fark edebilirsin. Ama her yerin genç olması için verilen bir söz yok. Her tarafa ayrı ayrı da bakmak gerekir.