Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aşka kriz engeli

SIKINTIYI PAYLAŞIN

41 yaşındayım. Erken boşalma ve sertleşme sorunum var. Kan tahlillerim normal. Hangi doktora gideyim?

ÖNCE Üroloji Uzmanı'na git. Kan tahlilleri derken neler yapıldı anlamadık. Bazı hormon testlerini ve diğer tahlilleri Üroloji Uzmanı ister. Gerekirse İç Hastalıkları ve Psikiyatri devreye girebilir. Eşinle günlük hayattaki uyumunuzun bunda payı olabilir. Tespit yapıp tedbir al. Ayrıca eşinle cinsel hayatınızla ilgili durumunuzu paylaşıp konuşun. Bu sıkıntıyı birlikte nasıl aşarsınız diye birlikte düşünün.