Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aşka kriz engeli

Eşim kalp krizi geçirdi. İlaç tedavisi devam ediyor. Ancak aşk hayatımız sıkıntıda... Krizden önce mutluyduk. Ancak şimdi durum farklı. Doktora söylemeye çekiniyoruz. Bize bir çare...
CİNSEL hayat için öneri istenmesi doğal bir durumdur. Ayıp bir yanı yoktur. Nasıl hastalıklara uygun yemek yeme, hareket önerileri veriliyorsa bu durumla ilgili de doktorunuzla görmelisiniz. Herkesin hastalığı kendine özeldir. Uygun ve düzenli egzersizler, ilişki sırasında olası riskleri azaltır.
Sıcak ortamda ilişkiye girmekten sakının. Zaman kısıtlıysa erteleyin. Yetişme hissi sakıncalıdır. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir.
SIKINTIYI PAYLAŞIN
41 yaşındayım. Erken boşalma ve sertleşme sorunum var. Kan tahlillerim normal. Hangi doktora gideyim?
ÖNCE Üroloji Uzmanı'na git. Kan tahlilleri derken neler yapıldı anlamadık. Bazı hormon testlerini ve diğer tahlilleri Üroloji Uzmanı ister. Gerekirse İç Hastalıkları ve Psikiyatri devreye girebilir. Eşinle günlük hayattaki uyumunuzun bunda payı olabilir. Tespit yapıp tedbir al. Ayrıca eşinle cinsel hayatınızla ilgili durumunuzu paylaşıp konuşun. Bu sıkıntıyı birlikte nasıl aşarsınız diye birlikte düşünün.