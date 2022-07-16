Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: 60 yaşında cinsellik

EŞİM YANAŞMIYOR

Eşim 48 yaşında. Yumurtalık kisti ameliyatı oldu. Rahmi alındı, menopoza girdi. Benimle ilişkiye girmek istemiyor. 'Benden kadınlık bekleme' diyor. Doktora da gitmiyor. Bana yardım edin...

DURUM sadece bedensel değil gibi duruyor. Anladığıma göre hem yumurtalık hem de rahim birlikte alınmış. Bu yüzden eşin kendini kadın olarak hissetmemeye başlamış olabilir. Bu bir depresyon hali. Üreme ile ilgili organları hastalık nedeni ile bedenin uzaklaştırılmış olabilir. Ancak cinsel aktivitesi devam edebilir. Cinsel istek başladığında ilişkiye girmesinde bir engel yok. Bu bilgileri eşinize iletebilecek bir doktor ziyareti gerçekleştirin.

Gerekirse psikiyatristten destek alın.