Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: 60 yaşında cinsellik

Eşim 60 yaşında. Aslında çok mutluyduk ama bir senedir aşkta isteksizlik yaşıyor. Bunun bir çaresi var mı?
TABİİ ki çaresi olabilir. Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel isteksizlik özellikle moralimizle, huzurumuzla ve kaygımızla ilgilidir. Cinsel istek, güven hissi tamamlandıktan ve besine ulaşma kaygısı kalktıktan sonra gündeme gelir. Kişilerin günlük hayatındaki, borç, iş güvencesi, hastalık hali kaygıları varsa, istek ortaya çıkmayabilir. Eşlerin birbirleriyle ilgili beklentileri, istekleri, saygıları ve sevgileri de önemli bir belirleyicidir. İlişkiye girebilmek için sakin bir mekan yoksa yine istek gelişmesi geç güç olabilir. Yine kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz ve her iki cinste tiroit çalışmasındaki bozukluklarda isteksizlik ortaya çıkabilir. Bu nedenle eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin.
ANDROPOZDA İSTEK AZALIR
41 yaşındayım. 6 aydır eşimle ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyorum. Kadınların ay halinin bitmesi gibi erkeklerin de olurmuş. Sizce de buna girmiş olabilir miyim?