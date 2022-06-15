Dr. Karaaltın Klinik'te dünyanın ilk BBL ameliyatları gerçekleştirildi

Dünya'da bir çok ameliyatı Türk bir hekimin yaptığı, kendi alanında farklı yöntemlerin öncüsü olan Dr. Karaaltın Klinik'in kurucusu Doktor Mehmet Veli Karaaltın yeni ameliyatı hakkında şu bilgileri verdi;



"Vücut güzellik algısının sıkça değiştiği dünyamızda, son yıllarda ince bir bel çevresinin geniş kalçalar ile uyum sağladığı kum saati vücut tipi trendi hızlıca yükselmektedir. BBL ameliyatı bu vücut tipine ulaşmak için yapılan vücut kontür ameliyatlarından biridir. BBL ameliyatı liposuction ile vücuda estetik bir kontür verilmesi, kıvrımların ortaya çıkarılması ve kalça bölgesine yağ enjeksiyonu yapılması aşamalarından oluşmakta olup, sonuçları sıklıkla yüz güldürücü ve güvenli bir prosedür olarak bilinmektedir. Fakat özellikle son yıllarda medyada ortaya çıkan bazı haberler bu ameliyatın güvenliği konusunda kafalarda bazı soru işaretleri oluşturmuştur."

Ayrıca Dr. Karaaltın Klinik kurucusu Doktor Mehmet Veli Karaaltın sözlerine şöyle devam etti;



"Liposuction ve BBL ameliyatlarındaki hayatı tehdit edebilen ve ameliyat sonrası dönemde hayat kalitesini düşüren en büyük risklerinden biri de yağ embolisidir. Yağ embolisi, yağ dokusu partiküllerinin kan damarları içerisinde karışıp vücudun başka bir bölgesine transferi ve o bölgedeki küçük damarları tıkamasıdır.Son zamanlarda BBL ameliyatlarindaki komplikasyonlar sonucunda ölüm oranlarının artmasıyla birlikte Avrupa'daki bir çok ülkede BBL operasyonları yasaklanmış ve bu konu isapsın (Uluslar arası estetik ve plastik cerrahi topluluğu) dergisinde yayınlanmıştır. BBL ameliyatında kalça bölgesine yapılan yağ enjeksiyonları sonrası oluşan bu yağ embolisi, komplikasyonunu en aza indirmek adına yeni yöntemler oluşturulmuştur. Geçmişte popüler olan kalçadaki kas içerisine ve kas altına yapılan yağ enjeksiyonları yerini kas üzerine yapılan güvenli tekniklere bırakmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda kas içerisine yada altına yağ enjeksiyonu yapmaktan kaçınıldığı taktirde yağ kaynaklı emboli yada ölüm riskinin minimalize edilebildiği gösterilmiştir. BBL ameliyatlarında kalça ve kas katmanlarını ayırt etmek, yumuşak doku kalınlığını hesaplamak , büyük venlerin tespitini sağlamak çok zordur. Özellikle zayıf hasta guruplarında damar içine ve kas altında yağ enjeksiyonu yapmak içten bile değildir. Ayrıca toplanan yağların enfeksiyon ortamından ve oksijenle temasını uzaklaştırmak gerekliliği de yağ enfeksiyonu açısından düşünülmelidir. Karaaltın klinik kurucusu Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın ve ekibi BBL ameliyatındaki bu risklerin üzerinde düşünerek geliştirdikleri ve dünyada bir ilk olan Advance Safe BBL protokolü sayesinde yağ embolisi ve enfeksiyon riskini neredeyse sıfıra indirmeyi başarmışlardır. Bununla birlikte bir çok ülkede Advance Safe BBL isim hakkını da almışlardır. Advance Safe BBL protokolünün mantığında operasyon öncesi ve sırasında bir çok hazırlık yer almaktadır. Bunları kısaca özetlemek gerekirse;