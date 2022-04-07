Dr. İbrahim Yılmaz geleneksel yöntemler ile MS hastalığı tedavilerini sıraladı

MS'de miyelin skleroz adı verilen nedbeler bırakarak birçok bölgede yok olur. Hasar gören bu bölgeler plaklar veya lezyonlar olarak da bilinir. Miyelin yok olduğunda veya hasar gördüğünde, sinirlerin beyine giden veya beyinden gelen elektrik uyarılarını iletebilme kapasiteleri kesintiye uğrar ve bu durum çeşitli MS belirtilerini (semptomlarını) ortaya çıkarır.

MS HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtiler, halsizlik, karıncalanma, hissizlik veya duyu zayıflaması, koordinasyon zayıflığı, yorgunluk, denge problemleri, görme bozuklukları, istemsiz hızlı göz hareketi (nistagmus da denir), titremeler, spastisite veya kas sertleşmesi, bozuk konuşma, bağırsak veya mesane problemleri, yalpalayarak yürüme (ataksi), cinsel işlev sorunları, ısıya hassasiyet ve kısa süreli bellek sorunları, hüküm veya muhakeme problemlerinden (kognitif problemler) oluşur.

Dr. İbrahim Yılmaz, sağlıklı bir yaşam veya kaybedilen sağlığın geri kazanılmasında önceliğimiz arınma tedavisi olması gerektiğini belirtmektedir.

Belki daha önce serbest radikal diye bir terim duymadınız veya duydunuz ama tam olarak karşılığını bilmiyorsunuz ancak bu, hepimizin bilmesi gereken bir terim zira tüm vücudumuzu alt üst edebilecek güce sahip.

Arınma mekanizmalarında sorun varsa vücutta birikmeler başlıyor ve kan yoluyla bütün organlara taşınıyor. Sonuç olarak organ hasarları tablosuyla karşılaşıyor.

Bu toksin ve serbest radikaller baş kısmındaki organlarda birikirse oluşacak hasardan ortaya çıkacak hastalıklar öncelikle migren daha ilerisi ise MS hastalığıdır.

Dr. İbrahim Yılmaz'ın özellikle dikkat edilmesi gerekenlerin şunlar olduğunu dile getirmektedir; deterjanlar, böcek ilaçları, ot ilaçları, cıvaya maruz kalma, organik çözücüler ve daha bilemediğimiz birtakım çevresel toksinlerin bedeli ağır olabilmektedir.

MS HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

MS hastalığı en çok; görme problemleri, algılama sorunları, uyuşma, güç kaybı, anormal kas spazmları, hareket problemleri, denge zorlukları, konuşma bozuklukları, yutmada zorluk, görme bozuklukları, aşırı yorgunluk, akut veya kronik ağrılar, idrar kesesi ve bağırsaklarda problemler ile depresyon gibi belirtiler vermektedir. Doktor İbrahim Yılmaz; TMS tedavisi, bitkisel tedavi ve geleneksel yöntemlerle MS tedavisinde ilerleme kaydetmek mümkün olabilmekte olduğunu söylemektedir.

MS'de bitkisel tedavi eşliğinde TMS tedavisi, Ozon tedavisi, Akupunktur gibi geleneksel tedaviler ile müzmin yorgunluk, kas kasılmaları ve mesane kontrolü üzerinde; dolayısıyla tüm hayat kalitesinde ciddi olumlu düzelmeler yapabilmektedir. Bizim uzun sürelerden beri tedavi uygulamalarımızdan çıkarımımız, geleneksel tedavilerin mevcut belirtileri düzeltmesinin yanı sıra atak sıklığı üzerinde de memnuniyet verici sonuçlar ortaya koyduğu yönündedir.

DR. İBRAHİM YILMAZ KİMDİR?

İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Konya'da tamamlamış ve üniversite eğitimini Ege Üniversitesi Tıp fakültesinde tamamladı. Doğal tedavi yöntemlerine olan merakı sayesinde doğal şifa yöntemleri konusunda kendini geliştirmiştir. Kendi hastalığının tedavisi için üniversite 2. sınıfta bitkisel tedavi uygulaması ile merakını pekiştirmiştir. Üniversite eğitimi süresince usta-çırak ilişkisi şeklinde çalışmaları devam etti. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mecburi hizmetini Gaziantep şehrindeki 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde acil serviste çalışarak tamamladı. Instagram kullanıcı adı: dr.ibrahimyilmaz olarak ulaşabilirsiniz.

Meslek hayatına başlaması onu modern tıp denilen günümüz batı tıbbından daha da uzaklaşmasına sebep oldu. Böylelikle bütün odak noktasını doğal şifa yöntemlerine adamıştır.

Tedavide aslında esas olan vücutta ana sistemlerde unutma sorununun ve yenilenme eksikliğinin giderilmesi gerekliliğiydi. Bunu en layığı ile yapan fıtratla uyumlu olan bitkisel tedavi merkezli doğal tedavi yöntemleriydi.

Doğal tedavi yöntemleri olan TMS tedavisi, sülük tedavisi, Fitoterapi, hacamat tedavisi, Proloterapi, PRP, Ozon tedavisi, Manyetik Alan tedavisi, Yüksek Yoğunluklu Lazer tedavileri, Enjeksiyon tedavileri ve Kolon Hydroterapi ile ilgili kurs ve seminerlere katıldı.

2009 yılı itibarı ile bilimsel çerçevede profesyonel olarak TMS tedavisi ve diğer doğal tedavileri uygulamaktadır. 2011-2015 yılları arasında İzmir de kendi muayenehanesinde on binlerce hastası ile çalışmalarına devam etmiştir.

2015 yılı itibariyle memleketi Konya da kliniğinde hastalarına şifa vesilesi olmaya devam etmektedir.