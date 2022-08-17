Dr. Furkan Certel kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Tıpta Uzmanlık Sınavı sonucunda Marmara Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümünü kazandı. Buradaki eğitimini 2014 yılında tamamlayarak Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmaya hak kazandı. Op. Dr. Furkan Certel Devlet Hizmet yükümlüsü olarak Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2014-2015 yılları arası hizmet verdi. Mecburi hizmet süresini ağırlıklı olarak burun estetiği, vücut estetiği, el cerrahisi, kanser cerrahisi gibi alanlarda yüzlerce başarılı ameliyat yaparak tamamladı. Bu yıllarda girmiş olduğu sınavlar neticesinde "Avrupa Plastik Cerrahi Birliği Uzmanı" (EBOPRAS) ünvanını taşıma hakkı kazandı.

2016 yılında İstanbul'a dönerek Özel Bir Sağlık Grubunda çalışmaya başlayan Dr. Furkan Certel, 2017'den itibaren kendi kliniğinde hizmet vermeye başladı. 2021 yılı itibariyle Voila Health Tourismi kurarak sağlık turizmine yeni bir soluk getiren Dr. Furkan Certel, sektördeki tecrübesini kaliteli hekimlik ve kaliteli turizm hizmetini aynı anda sunarak bu alandaki açığı gidermek ve Türkiye'nin sağlık turizminde dünyada öncü ülkeler arasındaki yerini sağlamlaştırmak için kullanmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Certel, iyi derecede İngilizce bilmektedir.