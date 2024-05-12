Dondurma sevenlere uzman uyarısı! Böyle gözüküyorsa ağzınıza sürmeden çöpe atın

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dondurma tüketimi artarken, uzmanlar uyarıyor: Dondurma seçiminde ve saklanmasında dikkatli olunmazsa sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilirsiniz.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dondurma tüketimi artarken, uzmanlar uyarıyor: Dondurma seçiminde ve saklanmasında dikkatli olunmazsa sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilirsiniz.
KRİSTAL GÖRÜNTÜSÜ VARSA TÜKETMEYİN
Gıda güvenliği uzmanları, dondurma tüketiminde önemli uyarılarda bulunuyor. Kristalleşmiş dondurmanın sağlığa zararlı olabileceğini belirten uzmanlar, üründe erime ya da yumuşama olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Ayrıca, kutulu dondurmaların son tüketim tarihine dikkat edilmesi ve açıkta satılan dondurmaların tercih edilmemesi gerektiği ifade ediliyor.
Dondurmanın doğru saklanması da önemli bir husus. Evde tüketilecek dondurmaların alışverişin sonunda alınarak hızlıca dondurucuya konulması gerekiyor.
Ayrıca, tüketilecek miktarın porsiyonlanıp geri kalanının dondurucuda muhafaza edilmesi öneriliyor. Dondurmanın yumuşadıktan sonra tekrar dondurulmaması da sağlık açısından önem taşıyor.
Uzmanlar, dondurma tüketiminden kaynaklanan olası sağlık sorunlarında derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor. Kusma, ishal, bulantı ve ateş gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden doktora başvurulması sağlık açısından önem arz ediyor.