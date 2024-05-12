SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Dondurma sevenlere uzman uyarısı! Böyle gözüküyorsa ağzınıza sürmeden çöpe atın

Sıcak yaz günlerinin gelmesiyle birlikte dondurma tüketimi artarken, uzmanlar dondurma seçiminde ve tüketiminde dikkat edilmesi gereken önemli detayları açıkladı. Alanında uzman bir gıda mühendisi dondurma alırken ve saklarken dikkat edilmesi gereken noktaları vurgulayarak, sağlık risklerine dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 17:38 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 17:38
Dondurma sevenlere uzman uyarısı! Böyle gözüküyorsa ağzınıza sürmeden çöpe atın

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dondurma tüketimi artarken, uzmanlar uyarıyor: Dondurma seçiminde ve saklanmasında dikkatli olunmazsa sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilirsiniz.

KRİSTAL GÖRÜNTÜSÜ VARSA TÜKETMEYİN

Gıda güvenliği uzmanları, dondurma tüketiminde önemli uyarılarda bulunuyor. Kristalleşmiş dondurmanın sağlığa zararlı olabileceğini belirten uzmanlar, üründe erime ya da yumuşama olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Ayrıca, kutulu dondurmaların son tüketim tarihine dikkat edilmesi ve açıkta satılan dondurmaların tercih edilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

Dondurmanın doğru saklanması da önemli bir husus. Evde tüketilecek dondurmaların alışverişin sonunda alınarak hızlıca dondurucuya konulması gerekiyor.

Ayrıca, tüketilecek miktarın porsiyonlanıp geri kalanının dondurucuda muhafaza edilmesi öneriliyor. Dondurmanın yumuşadıktan sonra tekrar dondurulmaması da sağlık açısından önem taşıyor.

Uzmanlar, dondurma tüketiminden kaynaklanan olası sağlık sorunlarında derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor. Kusma, ishal, bulantı ve ateş gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden doktora başvurulması sağlık açısından önem arz ediyor.

Toksinleri vücuttan çatır çatır atıyor: Kanser hücrelerini sopayla kovalıyor!
Toksinleri vücuttan çatır çatır atıyor: Kanser hücrelerini sopayla kovalıyor!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan - Miçotakis zirvesi öncesi Atina’da ’komşuluk’ havası! Yunan hükümeti ve basının nabzını tuttuk: Barışçıl ortam çıkarımıza
Ayasofya mücahidi İsmail Kandemir Hakk’a yürüdü! Kariye, İznik, Trabzon... ’Zincirler kırılsın’ mücadelesiyle geçen bir ömür
Galatasaray’ın Fatih Karagümrük maçı 11’i belli oldu!
Miçotakis’in kritik ziyareti öncesi Başkan Erdoğan’dan Yunan basınına önemli mesajlar: Doğu Akdeniz’de ’Türkiye’siz enerji projesi düşünülemez
Gazze’de anne olmak! Filistinli annelerin en kanlı Anneler Günü
Kadıköy’de kader maçı! İsmail Kartal’dan Osayi ve Mert Müldür’ün yokluğunda sürpriz sağ bek kararı
Oğuz Murat Aci’nin annesinden yürek yakan feryat! Baba Özer Aci’den cani Eylem Tok ve kaçak Timur’a çağrı... Gelin adalete teslim olun
Pazartesi günü açıklanıyor! Hedef 100 milyarlık tasarruf: İşte tepeden tırnağa bütün devlet dairelerinde kemer sıktıracak paketin detayları
Yunanistan ile iş birliği artacak | Gözler 13 Mayıs’a çevrildi! Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde hangi konular yer alacak?
Soykırımcı İsrail’in temsilcisi Eden Golan’a Eurovision’un final gecesinde tepki: Şarkı söylediği sırada Filistin sloganları
Şehit annelerinin buruk Anneler Günü! Yürek dağlayan sözler: Kokusunu kır çiçeklerinden alıyorum
CHP Genel Merkezi’nden 4 sayfalık itiraf gibi genelge: Kayırmacılığı bırakın!
Emekliye Temmuz zammı: Oranlar netleşmeye başladı! Kim, ne kadar alacak?
AK Parti’den İsrail’e tepki uluslararası topluma çağrı: Barbarlığa son verin
Doğal gaz arzında rekor: Hedefler aşıldı! Türkiye’de doğal gaz dağıtımına geçen yıl 17 milyar liradan fazla yatırım yapıldı
SON DAKİKA