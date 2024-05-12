Dondurma sevenlere uzman uyarısı! Böyle gözüküyorsa ağzınıza sürmeden çöpe atın

KRİSTAL GÖRÜNTÜSÜ VARSA TÜKETMEYİN

Gıda güvenliği uzmanları, dondurma tüketiminde önemli uyarılarda bulunuyor. Kristalleşmiş dondurmanın sağlığa zararlı olabileceğini belirten uzmanlar, üründe erime ya da yumuşama olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.