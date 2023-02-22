Doku Medical - Burun estetiği

Rinoplasti olarak da bilinen burun estetiği işlemi; burun şeklini değiştirme amacı ile uygulanan cerrahi bir işlemdir.

Burun Estetiği Neden Yapılır?

Burun estetiği işlemi, estetik kaygılara ve nefes alıp verme ile ilgili problemlere bağlı olarak tercih edilmektedir. Rahat solunuma engel olan şekil bozukluğu, dışarıdan gözle görülebilir bir bozukluk olabileceği gibi; burnun iç kısmında yer alıp dışarıdan fark edilmeyecek şekilde de olabilmektedir. Bu vb. gibi çeşitli sorunlar yaşayan kişiler yaşamış oldukları bu sorunlardan burun estetiği operasyonları ile kurtulmaktadır.

Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

İşlem öncesinde hastanın tıbbi geçmişi incelenerek çeşitli tahliller yapılır. Operasyona uygun olan kişilerin fiziki muayeneleri sırasında burun derisi, iç ve dış yapıları incelenerek yapılacak olan değişiklikler planlanır. Önceden burun estetiği operasyonu için uygun görülen hasta, fiziki muayene sonrasında cerrahi bir işlem olan burun estetiği operasyonunu geçirir.

Burun Estetiği Yöntemleri Nelerdir?

Genellikle burun estetiği operasyonlarında kullanılan iki farklı teknik bulunur. Bu tekniklerden ilki, açık rinoplastidir. Burun delikleri arasında açılan küçük bir kesi ile cerrahın görüş açısı genişletilir. Bu teknik genellikle burunda bulunan şekil bozukluğunun fazla olduğu kişilerde veya önceden bir burun estetiği operasyonu geçirmiş olan kişilere uygulanan bir tekniktir. Bir diğer teknik ise kapalı rinoplasti tekniğidir. Bu teknikte yapılan kesi burun delikleri içerisinde kalacak şekilde ayarlanır. Açık rinoplasti tekniği ile arasındaki temel fark yapılan kesinin yeridir.

Burun Estetiği İyileşme Süresi Ne Kadardır?

İşlemden sonra 5 ila 7 günün sonunda belirgin bir şişkinlik ya da ödem kalmaz. Burundaki tüm ödemin ve şişkinliğim gitmesi ve burun estetiği sonrası burnun son halini alması ince derili kişilerde 6 ila 12 ay gibi bir sürede olurken kalın burun derisine sahip kişilerde 1 ila 2 yıl kadar zaman alabilmektedir.

Göz Kapağı Estetiği Nedir?

Blefaroplasti olarak da bilinen göz kapağı ameliyatı kişinin alt ve üst göz kapaklarına uygulanan, çeşitli etkenlerden dolayı sarkmış deri ve fazla kas dokusunun çıkarılmasını sağlayan bir operasyondur. Fazla deri ve kas dokusunun çıkarılması ardından, kişinin göz çevresi dokuları gerdirilerek estetik bir görünüm kazandırılmaktadır. Bu işlem plastik cerrahi uzmanı tarafından uygulanan cerrahi uygulamalar bütünü şeklindedir.

Göz Kapağı Estetiği Nasıl Yapılır?

Hastaların yaş, hormon, kırışıklık vb. gibi pek çok çeşitli nedenlerden dolayı göz çevrelerinde oluşan düşüklüğü ya da göz çevresinde fazla kas ya da doku bulunulması durumlarında uygulanan bir işlem olan göz kapağı ameliyatı işlemi cerrahi bir işlemdir. Göz kapağında bulunan fazla doku ve kasların kesiler yapılarak alınması işlemidir.

Göz Kapağı Estetiği Kimler İçin Uygundur?

Yaşlanmaya ve genetik faktörlere bağlı olarak, kaza vb. gibi çeşitli nedenler sonucu yaşanan travmalar veya enfeksiyon gibi sebeplerle göz bölgesinde sarkma olan 18 yaş üstü kişilere göz kapağı ameliyatı uygulanabilir.

Yüz Germe Estetiği Nedir?

Genellikle estetik kaygılardan kaynaklı olarak yapılan bir işlem olan yüz germe operasyonları bazı durumlarda tıbbi bir gereklilik olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu operasyon işlemleri genellikle yaş etkeninden dolayı yüzde oluşan sarkma ve kırışıklıkların giderilmesi işlemidir.

Boyun Germe Estetiği Nedir?

Boyun germe ameliyatı boyun bölgesinde çeşitli nedenlerden dolayı oluşan kırışıklık, sarkma ve gevşemenin düzeltilmesi amacıyla boyun derisi ve deri altındaki yağ ve kas dokularının gerdirildiği, fazla dokuların çıkarıldığı cerrahi bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Genellikle yüz germe operasyonları ile tercih edilmesinin yanı sıra ayrı olarak da tercih edilmektedirler.

Yüz ya da Boyun Germe Estetiği Kimler İçin Uygundur?

Yüz ve boyun bölgesinde yağlanma ve sarkma problemi olan kişiler için uygun olan yüz ve boyun germe operasyonları genellikle 40 yaş üzerindeki kişilere uygulanmaktadır.