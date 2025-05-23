Doktorunun adını oğluna verdi: "Bizi hayata o bağladı"

Mardin'de yaşayan Yüsra Algur, 2 aylık hamileyken gittiği rutin doktor kontrolünde böbrek kanseri olduğunu öğrendi. Hayatının şokunu yaşayan kadına doktorlar, önce bebeğinin sonra böbreğinin alınması gerektiğini söyledi. Algur, bebeğini aldırmak istemeyerek yaptığı araştırmalar neticesinde Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Binbay'a ulaştı. Çocuğunun sağlıklı doğabilme ihtimaline tutunan Algur, robotik cerrahi ile müdahale sonucunda sağlığına kavuştu. Erkek çocuğu olacağını öğrenen Algur, doğan çocuğuna kendisinin hayata yeniden tutunmasını sağlayan doktoru Murat Binbay'ın adını verdi. Yüsra Algur, çocuğunun şu ana kadar herhangi bir sağlık problemi yaşamadığını söyledi.

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