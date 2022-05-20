Doktorlar Uyarıyor: D Vitamini Eksikliğini Hafife Almayın!

Güneş ışınları D vitaminini karşılayan başlıca kaynaktır. Ancak bunun yanı sıra bitkisel ve hayvansal gıdalar da vücuda D vitamini alımını sağlamaktadır. D vitamini gerektiği kadar alınmadığında ise buna bağlı olarak hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Güneş ışığını yeterince alamama, yetersiz beslenme ve yetersiz emilim D vitamini eksikliğinin temel nedenlerindendir. Daha özel nedenler arasında ise uzun süre kapalı alanda kalmak, yeme bozukluğu, aşırı kilo, hamilelik, yaşlılık, yoğurt, yumurta ve tereyağı gibi ürünlerin az tüketilmesi gibi durumlar bulunmaktadır. Süt, ayran, peynir, kefir, ton balığı, tatlı patates, balık yağı, somon, uskumru, istiridye, yumurta sarısı ise D vitamini açısından oldukça zengin olan besinler arasında yer almaktadır.

"Bu Belirtilere Dikkat! D Vitamini Eksikliği Başka Hastalıkları Beraberinde Getirebilir!"

D vitamini eksikliğinin vücutta en belirgin habercisi kemik ağrısıdır. Özellikle bacaklardaki, eklemlerdeki, kaburga ve sırt bölgesindeki ağrılar D vitamini eksikliğinin işareti olarak görülmektedir. Bunların yanı sıra D vitamini eksikliğinin neden olduğu rahatsızlıklar şu şekilde sıralanabilmektedir;

Sürekli hasta olma

Halsiz ve yorgun hissetme

Üşüme ve ısınamama

Saç dökülmesi

Tırnak dökülmesi ve kırılması

Uykusuzluk

Aşırı kilo alma ya da kilo vermekte zorlanma

Göz altlarında morluk oluşması

Kalp hastalıkları

Yüksek tansiyon

Kemik erimesi

Şeker hastalığı

Bağışıklığın zayıflaması

Kuvvet ve kas kaybı

D vitamini eksikliği bebeklerde de görülebilmektedir. Anne sütü bebeklerin ihtiyaç duyduğu D vitaminini yeterince karışlayamayabilmektedir. Bebekler D vitaminini yeterli almadıklarında ise bacak kemikleri yeterince gelişemediği için raşitizm hastalığı meydana gelebilmektedir. Bunu önlemek için ebeveynlere bebekleri sık sık ancak kısa sürelerde güneşe çıkarmaları önerilmektedir.

D Vitamini eksikliği kimi durumlarda bazı kişileri risk grubuna sokmaktadır. Bu grupta güneşe yeterince maruz kalmayanlar, teni koyu renk olanlar, 65 yaş üstündeki kişiler, 5 yaş altı çocuklar, hamile olan ya da emziren kadınlar, obezite, kronik böbrek yetmezliği ile karaciğer hastalığı olanlar yer almaktadır. D vitamini yeterli alınamadığı ve eksikliği yaşandığı takdirde daha ileri derecede hastalıklara yol açabilmektedir.





"D Vitamini Eksikliğini Kontrol Altına Alın, Hastalıklara Davetiye Çıkarmayın!"

D Vitamini eksikliğinin teşhisi için öncelikle kan testi yapılmaktadır. Gereken durumlarda görüntüleme teknikleri de uygulanabilmektedir. Eksiklik belirtileri olanların hastanede dahiliye bölümüne gitmeleri gerekmektedir.

D vitamini eksikliğinin tedavisi kolaydır. Doktorlar hastalığın tedavisinde öncelikli olarak ağız yoluyla alınan D vitamini ilaçlarına başvurmaktadır. Bu ilaçlar damla, kapsül, tablet ya da sprey şeklinde bulunmaktadır.





"D Vitamini Eksikliğinde Güneşin İyileştirici Etkisinden Yararlanın!"

Vücudun D vitamini alabilmesinin en etkili yollarından biri günde 10-15 dakika kadar güneşte vakit geçirmektir. İhtiyaç duyulan D vitaminini güneşten almak için 10.00 ile 15.00 saatleri arasını tercih etmek idealdir. Besin yoluyla bu vitamini almak isteyenlerin ise kolekalsiferol içeren ürünleri tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Bu besinler arasında ceviz, kaju, yumurta, portakal ve sebzeler bulunmaktadır.

Vücuda sayısız katkısı bulunan D vitaminin eksikliğinin yaşanmaması ve uzun vadede farklı hastalıklara yol açmaması için güneş ışığından doğru bir şekilde yararlanmak ve gerekli gıdaları tüketmek son derece önemlidir. D vitamini eksikliğinin yol açtığı herhangi bir problem gözlemlendiğinde ise vakit kaybedilmeden uzman hekime başvurulması gerekmektedir. Böylelikle uzun vadede vücutta kalıcı hasar bırakabilecek ciddi rahatsızlıkların önüne geçilebilmektedir.

Dr. İrem Dilan Erdem

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