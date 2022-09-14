Doktor Şahin Durmuş: Ağız içi aftlar ve geçmeyen yaralar neyin işaretçisidir?

Ağız içi aftlar ve yaralar sık görülen sorunlardan biridir. Ağız ve diş sağlığı alanında en sık görülen sağlık sorunlarından biri ağızda yaralar ve aftlardır. Ağız içi aftlar konuşma, yutma, çiğneme gibi günlük yaşamı olumsuz etkileyebilecek hareketlerde zorluklara neden olabilir. Ağız içindeki yaralar bazen birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşen küçük çizikler olarak ortaya çıkarken, bazı durumlarda ise iltihaplanarak aft adı verilen ağrılı yaralara dönüşebilmektedir. Tedavi için doğal yöntemler, gargaralar ve bazı durumlarda antibiyotikler kullanılabilir. Diş Hekimi Dr. Şahin Durmuş, ağız yaralarının tedavisinde öncelikle ağız yaralarının oluşum nedenini tespit edilmesi gerektiğini belirtiyor.



TEKRARLAYAN DURUMLAR ÖNEMLİ OLABİLİR

Aft sorunu kişide tekrarlayan bir durumsa, önemli bir tıbbi durumun belirtisi olarak ortaya çıkabileceği düşünülmelidir. Bu nedenle aft ve ağız yarası olan kişilerin mutlaka diş muayenesi yaptırmaları, tedavi sonrasında da durum sık sık ortaya çıkıyorsa vücutta bulunabilecek farklı hastalıklar konusunda gerekli araştırmaların yapılması gerekir.



AĞIZ YARALARININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

ağız yaralarının belirtilerinin kişiden kişiye değişebileceğini belirten Diş Hekimi Dr. Şahin Durmuş, en sık görülen belirtilerinden bahsetti;

Ağız yaraları bazen stres ve psikolojik etkenlere bağlı olarak kendiliğinden oluşur. Bu koşullara ek olarak, oluşumunda rol oynayan belirli nedenler vardır. Ağız yaraları 1-2 gün içinde ortaya çıkan, hızla gelişen ve genellikle birkaç gün içinde iyileşen yaralar olarak ortaya çıkar. Belirtiler ise;

• Ağız içinde kızarık görünümdeki yaralar

• Yara bölgesinde iltihaplanma

• Yara bölgesinde şişkinlik, ağrı ve hassasiyet

• Yara bölgesindeki ağrı ve batma hissi nedeniyle konuşma ve çiğnemede güçlük

• Diş fırçalama esnasında acı hissi

• İştah azalması

• Boğaz ağrısı

• Ateş



GEÇMEYEN DURUMLARDA MUTLAKA DİŞ HEKİMİNE BAŞVURULMASI GEREKİR

Diş Hekimi Dr. Şahin Durmuş, ağız içi aftların ve geçmeyen yaralarının önemsenmesini ve uzun süre devam eden durumlarda mutlaka diş hekimine başvurulması gerektiğini belirtiyor.



Günlük hayatı etkilemeyen küçük, komplike olmayan ağız yaraları, basit önleyici tedbirler ve evde alabileceğiniz bir gargara ile hızla iyileşir. Daha büyük yaralar için diş hekimine danışmak çok önemlidir. Ağız ülserleri, özellikle çocuklarda iştah kaybına ve yemek yeme güçlüğüne neden olabilir ve büyüme ve gelişmede gecikmeye neden olabilir. Bu nedenle en kısa sürede tedavi edilmelidir."