Doktor Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Cinsel hayatta performans düşüklüğü





EŞİNLE KONUŞ

29 yaşındayım. 6 aylık evliyim. Herkes erken boşalmadan şikayetçi. Benim durumum tam tersi. Cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Eşim bir şey demiyor ama bu iyi bir şey mi?

Her şeyin ortası karar. Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir. Cinsel işlev bozukluğudur. Bedensel bir nedenden kaynaklanabilir. Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir. Hastalık sebebi yoksa mesele yok. Yine de eşinle de bu konuyu konuş.