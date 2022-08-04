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    • Sağlık
    • 04.08.2022 16:39
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    • 04.08.2022 16:39
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    Doktor Levent Acar saç ekimi işleminin detaylarını veriyor

    Profesyonel saç ekimi işlemi uygulayan doktor Levent Acar saç ekimi yaptıracak kişilere önemli detaylar verdi. Levent Acar; saç ekimi işleminde de mutlaka güvenilir bir doktora danışmanın önemini dile getirdi.

    Doktor Levent Acar saç ekimi işleminin detaylarını veriyor

    Uzun süredir bir çok kişi tarafından tercih edilen saç ekimi işlemi artık yaygın olarak ülkemizde uygulanıyor. Ancak saç ekimi işleminde bilir bir kişinin sözlerini dinlemek her zaman daha tatmin edici ve güvenilir oluyor. Sizler için saç ekim uzmanı doktor Levent Acar ile bir röportaj gerçekleştirdik. Levent Acar'ın söyledikleri ise gündemde bomba etkisi yaratacak diyebiliriz.

    "KLİNİK SECİMİN DE DİKKATLİ OLMAK GEREKİR"
    Saç ekimi işlemi iyi araştırma sonucunda karar verilmesi gereken bir operasyondur. Buna istinaden araştırma önemlidir. Bu işlemi tecrübeli ve profesyonel klinik yada hastanelerde güvenle yaptırabilirsiniz. Bu operasyonun cerrahi herhangi bir operasyondan hiçbir farkı yok. Sağlığınız açısından en iyisini istiyorsanız; bu noktada maddi kaygıları kenara bırakarak iyi bir tercih yapmalısınız.

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    Haberler Sağlık Doktor Levent Acar saç ekimi işleminin detaylarını veriyor
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