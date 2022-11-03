Doktor Levent Acar: FUE yöntemi İle saçsızlık tarih oluyor

Saç ekim uygulamalarındaki teknikler uzun zamandır aynı olduğundan dolayı hem cerrahi ekipman hem de sistem kullanımı gelişimini sürdürüyor. Kullanılan ekipmanlar ile operasyonlarda hasar oranı en aza indirilirken iyileşme süreci de buna paralel olarak çok kısa bir süreye düşüyor.

EN SON YENİLİKLER

Doktor Levent Acar tarafından kullanılan teknoloji ve yenilikler sayesinde iyileşme süreci bir haftaya kadar iniyor. En son yenilikler ve gelişmeler arasında safir işletim araçları da yer alıyor. FUE yöntemini geliştirmeyi destekleyen cerrahi araç olan safir bıçaktır.

Alıcı bölgedeki saç köklerinin ekileceği yerlerde çok daha küçük kanallar açılması için geliştirilen cerrahi araçtır. Kanal açılması işlemi operasyonların sonucunu doğrudan etkiler. Bundan dolayı keskin ve yumuşak kesim sağlayan safir kalem kullanılır.