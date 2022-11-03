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    • Sağlık
    • 03.11.2022 13:47
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    • 03.11.2022 13:47
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    Doktor Levent Acar: FUE yöntemi İle saçsızlık tarih oluyor

    Saç dökülme oranı fazla olan kişilerde başarılı sonuçlar elde etmek için çeşitli yöntemler uygulanmakta. FUE tekniği kullanılarak gerçekleştirilen saç ekimi operasyonlarında iyileşme süreci en aza indirilirken saçsızlık sorunu tarih oluyor.

    FUE yöntemi İle saçsızlık tarih oluyor

    Saç ekim uygulamalarındaki teknikler uzun zamandır aynı olduğundan dolayı hem cerrahi ekipman hem de sistem kullanımı gelişimini sürdürüyor. Kullanılan ekipmanlar ile operasyonlarda hasar oranı en aza indirilirken iyileşme süreci de buna paralel olarak çok kısa bir süreye düşüyor.

    EN SON YENİLİKLER
    Doktor Levent Acar tarafından kullanılan teknoloji ve yenilikler sayesinde iyileşme süreci bir haftaya kadar iniyor. En son yenilikler ve gelişmeler arasında safir işletim araçları da yer alıyor. FUE yöntemini geliştirmeyi destekleyen cerrahi araç olan safir bıçaktır.

    Alıcı bölgedeki saç köklerinin ekileceği yerlerde çok daha küçük kanallar açılması için geliştirilen cerrahi araçtır. Kanal açılması işlemi operasyonların sonucunu doğrudan etkiler. Bundan dolayı keskin ve yumuşak kesim sağlayan safir kalem kullanılır.

    SAFİR YÖNTEMİ SAÇ EKİMİ
    Operasyonlarda kanal açmak için kullanılan uç safirden üretilir. Safir uç kullanılarak yapılan kesiler çok daha mikro bir düzeyde olduğundan dolayı iyileşme süreci kısadır. Aynı zamanda operasyon sonrası yaraların kabuklanma oranı daha azdır.

    Safir yöntemi saç ekimi operasyonlarında iyileşme sürecindeki hastanın konforunu arttırır. Keskinliği ve pürüzsüz yüzeyi ile açılan kanallar çok daha az titreşime imkan sağlar.

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