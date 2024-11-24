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Doğru beslenme Polikistik Over Sendromu'nu azaltıyor!

Polikistik Over Sendromu (PKOS), doğurgan dönemdeki her 10 kadından birinde görülüyor. Uzun vadede diyabet, kardiyovasküler sorunlar, depresyon ve rahim kanseri gibi ciddi hastalıklara yol açıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024
Doğru beslenme Polikistik Over Sendromu’nu azaltıyor!

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Polikistik Over Sendromu (PKOS), doğurgan dönemdeki her 10 kadından birinde görülüyor. Uzun vadede diyabet, kardiyovasküler sorunlar, depresyon ve rahim kanseri gibi ciddi hastalıklara yol açıyor. Araştırmalar, doğru beslenme ile PKOS etkilerinin azaldığını gösteriyor. Op. Dr. Betül Görgen, balıktan zengin, meyve, sebze, düşük yağlı süt ürünleri ve meyve içeren beslenme düzeni ile bu hastalığın neden olduğu olumsuzlukların bittiğini söylüyor. Hastalara doğal, işlem görmemiş besinler, yeşil sebzeler, kuru fasulye, mercimek tüketmeyi öneriyor.

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