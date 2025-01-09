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Doğal antibiyotik beyran hastalıklara savaş açıyor!

Gaziantep'in ünlü tatlarından biri olan 'beyran', kış aylarında adeta şifa kaynağı oluyor. Hem lezzetiyle damakları tatlandıran hem de hastalıklara karşı koruyucu etkisiyle öne çıkan bu geleneksel yemek, sağlık açısından da faydalı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025
Doğal antibiyotik beyran hastalıklara savaş açıyor!

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    Gaziantep'in meşhur lezzetlerinden 'beyran', kış aylarında şifa dağıtıyor. Lezzetiyle damakları şenlendiren bu geleneksel yemek, hastalıklara karşı da koruyor.

    İçerisindeki kemik suyu sayesinde vücuda kolajen desteği sağlayan ve bağışıklığı güçlendiren beyran çorbası, kemikleri koruyor. Kemik erimesi riskini azaltıyor. Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı oluyor. İçinde bulunan bol sarımsak sayesinde kalp ve damar rahatsızlıklarına iyi gelmesi yanı sıra iyi bir antibiyotik etkisi gösteriyor.

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