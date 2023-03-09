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    • Sağlık
    • 09.03.2023 22:31
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    • 09.03.2023 22:31
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    Doç. Dr. Hilal Gökalp: Deprem bölgesinde uyuz ve bit salgınına dikkat!

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler şimdi de salgınlarla mücadele ediyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hilal Gökalp, artış göstermeye başlayan uyuz ve bit salgınına dikkat çekerek “Yetersiz hijyen ve olumsuz sağlık koşulları vakaları artırıyor, bu konuda acil önlem alınmalı” çağrısında bulundu.

    Deprem bölgesinde uyuz ve bit salgınına dikkat!

    6 Şubat'ta meydana gelen ve başta Kahramanmaraş olmak üzere 11 ili etkileyen depremlerin ardından afetzedeler zorlu kış şartlarının yanında salgın hastalıklarla da mücadele etmeye başladı. Bölgede görev yapan doktorlar uyuz ve bit vakalarında artış görüldüğünü bildirirken, Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hilal Gökalp de salgının daha da yayılmaması için bir an önce önlem alınması gerektiğini açıkladı.

    BÜYÜK BİR TEHDİT
    Uyuz vakalarıyla depremden önce de sık karşılaşıldığına dikkat çeken Doç. Dr. Hilal Gökalp, "Maalesef deprem bölgelerindeki yetersiz hijyen ve olumsuz sağlık koşulları dirençli uyuz vakalarını artırdı. Bit enfestasyonlarında da artış var. Kalabalık ortamlarda her ikisi de artıyor. Büyük bir tehdit söz konusu. Hijyen problemlerini çözmek üzere destek sağlanmalı. Bölgede vatandaşların tuvalet ve banyo ihtiyacını karşılayabileceği alanlar çoğaltılmalı. İlaçlara ulaşma noktasında da sıkıntı var. Bölgeye ilaç gönderilmesi önemli" diye konuştu.



    KULLANILMIŞ KIYAFET GÖNDERMEYİN
    Doç. Dr. Hilal Gökalp, depremzedelere yardım eli uzatmak ve ihtiyaç malzemelerini karşılamak isteyen yardımseverlere de önemli bir çağrıda bulundu: "Kullanılmış kıyafetlerin gönderilmemesi büyük önem taşıyor. Çünkü farkında olmadan taşıdığınız uyuz parazitlerinin afetzedelere bulaşmasına yol açabilirsiniz. Mümkün olduğunca kullanılmamış, temiz kıyafetlerin yollanmasında ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler gönderilmesinde fayda var."

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