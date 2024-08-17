Diyetisyen selülitler hakkında uyardı: Bunları içeren tüm kahvelerden uzak duralım!

Sağlıksız beslenme ve hareketsizliğin sonucu ortaya çıkan selülit, kadınların kabusu oluyor. Dyt. Anıl Öztürk, selülitlerle mücadelede beslenmenin önemine değiniyor. Şeker ve sofra tuzundan uzak durulmasını öneriyor. "Öncelikle her gün 1 limonla hazırlayacağınız şekersiz ve zencefilli limonata tüketilebilir. Bunun yanı sıra, limonlu ve zencefilli yeşil çay tüketilmesi de fayda lı olacaktır. En az 3 litre su için. Ev yoğurdu yiyin. Somon, ceviz, badem ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağ kaynaklarını beslenmemize ekleyelim. Krema ve süt tozu içeren tüm kahvelerden uzak duralım" diyor.

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