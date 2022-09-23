Diyetisyen Nuray ÇAĞALDOĞAN’dan sağlıklı yaş almak için etkili besinler

Diyetisyen Nuray ÇAĞALDOĞAN, alanında çalışmalarına devam eden bir isim. İnsanların sağlıklı beslenmeleri için önerilerde bulunan ÇAĞALDOĞAN, sağlıklı yaş almak için dengeli beslenmenin öneminden bahsetti. Sağlıklı beslenme noktasında öğünlerde besin çeşitliliğine önem verilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Diyetisyen ÇAĞALDOĞAN, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Sağlıklı beslenme, insanın çok daha kaliteli bir yaşantı sürdürmesine yardımcı olur. Aynı zamanda insanın kendisini huzurlu ve keyifli hissetmesini de sağlar. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenmeye önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeterli ve dengeli beslenmek isteyen kişiler, öğünlerinde her besin çeşidine yer vermeli."

1) Avokado

A, C, E vitaminlerini bol miktarda içeren avokado cilt sağlığı için çok faydalıdır ve hücre yaşlanmasını yavaşlatmaktadır aynı zamanda glutatyon antioksidanının da barındıran avokado hücre dejenerasyonunu yavaşlatmaktadır Avakado kaliteli yağ içeriğinden dolayı özellikle cilt sağlığı konusunda çok etkilidir

2) Zencefil

Bağışıklığı artırır ve sindirim sistemini dengeler, sindirim sistemini rahatlatır. Aynı zamanda antioksidan açısından zengin olan zencefil vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına da yardımcı olmaktadır. Zencefilin içerisindeki bazı aktif maddeler bakteri önleyici etkilere sahiptir fakat pişirildiklerinde bu etkileri azalmaktadır bu sebeple olabildiği kadar çiğ zencefil tüketilmesi daha yararlıdır

3) Kefir

Kefir probiyotik açısından çok zengindir ve bu probiyotikler stres hormonu olarak bilinen kortizolü düşürürler. Stres özellikle yaşlanma açısından çok önemli bir risk faktörüdür. Özellikle kalsiyum açısından zengin olan kefir osteoporoz riskinin azalmasını sağlar ve daha güçlü, daha sağlıklı bir kemik yapısının oluşmasına katkıda bulunur

4) Mevsiminde mor sebze ve meyveler

Farklı renk sebze ve meyvelerde farklı antioksidanlar bulunmaktadır özellikle mor rengin antioksidan kapasitesi çok daha fazladır bu maddeler Bağışıklığımızı, dokularımızı, savunma sistemimizi onarır ve vücudumuzun zararlı atıklardan arındırır bunun yanında kırmızı olanlar da mor kadar olmasa da yine antioksidan kapasitesi yüksek olan gruba girmektedir Özellikle bu renkli sebze ve meyvelerin içinde yer alan Antosiyaniler yaşlanma karşıtı olarak bilinmektedir ve Uv ışınları tarafından oluşturulan hasara karşı vücudu korurlar

5) Nar

Bir çok fenolik bileşik açısından zengin olanlar antidiyabetik, antioksidan, anti mikrobiyal özellikler taşır. Kalp sağlığı açısından oldukça faydalı olanlar doku onarımı, hücre yenilenmesi, yara iyileşmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Yüksek C vitamini sayesinde vücudun direncini artırır cildin onarılma hızını arttırır. Vücudun doğal savunma bariyerini güçlendirecek olanlar sağlıklı yaş almak için önemli bir yere sahiptir

6) Kırmızı Pancar

Kırmızı pancar Antosiyaninlerden zengin olduğu için bize zarar veren serbest radikalleri yok eder. Bu antioksidan olan doğal bileşikler insan sağlığı ve cildi açısından son derece yararlıdır. Aynı zamanda kalsiyum, potasyum, çinko, demir, manganez, A, B, C gibi vitaminler açısından da zengindir. İçeriğindeki potasyum sayesinde tansiyonu düzenleyen pancar aynı zamanda kalorisi düşük olduğu için zayıflama diyetlerinde de çok sık kullanılır.

7) Çörekotu

İçerisindeki yer alan yağlar sayesinde hem antimikrobiyal hem anti kanserojen hem anti inflamatuar olan çörek otu çok kıymetlidir. İçerisinde yer alan bu bileşenler sayesinde bu oksidatif stresi azaltır ve sağlıklı yaş almak konusunda bizlere yardımcı olur.

8) Yumurta

Her zaman en kaliteli protein olarak adlandırdığımız yumurta kaslarımız için, vücudumuzun sağlıklı bir şekilde idame ettire bilmemiz için, yaraların hızlı iyileşmesi için, olmazsa olmaz. Bu sebeple her gün tüketeceğiniz bir adet yumurta bize sağlıklı yaş almak konusunda yardımcı olacaktır.