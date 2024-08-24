Diyabetin şifresi mısır şurubu!

Paketli gıdalar, içerdiği mısır şurubu nedeniyle birçok hastalığa davetiye çıkartıyor. Uzmanlar, tokluk hissini engelleyen mısır şurubunun bağımlılık yaptığını söylüyor. Beyin sağlığını olumsuz etkileyen bu katkı maddesiyle ilgili uyarılarda bulunuyor. Maliyeti az olduğu için doğal şekerin yerine tercih edilen bu ürünün, paketli gıdalardaki raf ömrünü uzattığını söylüyor. Mısır şurubunun içerdiği früktoz insülin direnci, obezite, damar hastalıkları ve diyabete neden oluyor. Doğal şeker dediğimiz sebze ve meyveden alacağımız şekerle yetinmemiz gerekiyor. Bisküvi paketlerinde sonu 'OZ' ile biten çeşitleri tüketmememiz öneriliyor.

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