Dişlerini fırçalamayanlar dikkat! Pankreas kanseri riskini üç kat artırabileceği tespit edildi

ABD’de yapılan araştırmada dişleri fırçalamamanın pankreas kanseri riskini üç kat artırabileceği tespit edildi. Uzmanlar, bu bulgular sayesinde hastalık riski taşıyanları belirleyecek.

Giriş Tarihi :24 Eylül 2025
Pankreas kanseri, pankreastaki sağlıklı hücrelerin kontrolden çıkıp hızla çoğalmaları sonucu ortaya çıkıyor. Bu kanserin belirtileri arasında sarılık, ciltte kaşıntı, koyu renkli idrar, soluk renkli dışkı, iştahsızlık veya ani kilo kaybı, enerji eksikliği ve yorgunluk, ateş, mide bulantısı, ishal veya kabızlık ve üst karın ve sırtta ağrı bulunuyor. Çoğunlukta geç aşamada teşhis ediliyor. Ancak erken müdahale edilmediği takdirde ölüm kaçınılmaz oluyor. ABD'de yapılan bir araştırma pankreas kanseriyle ilgili çarpıcı sonuçlar doğurdu. New York Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde araştırmacılar, düzenli olarak dişlerinizi fırçalamamanızın sonucu olarak ağızda gelişen zararlı bakterilerin tükürük yoluyla pankreasa bulaşarak kanser riskini artırabileceğini keşfetti. 122 bin kişiyi inceleyen çalışmada, diş eti hastalıklarının üç farklı nedeni, 21 bakteri ve dört mantar türü tespit edildi.

CANDİDA ADLI MANTAR BULUNDU
8 yıllık bir süre boyunca, araştırmada pankreas kanseri vakalarında artışa neden olan bakteri ve mantarlar değerlendirildi. Araştırmacılar sonuç bölümünde şöyle yazdı: "Ağızdaki bakteriyel periodontal patojenler pankreas kanseri riskinin artmasıyla ilişkilendirildi. Kapsamlı bir bakteri araştırması, pankreas kanseri riskinin azalmasıyla ilişkili sekiz ağız bakterisi ve riskin artmasıyla ilişkili 13 ağız bakterisi ortaya çıkardı. Ayrıca, kanserle özel olarak ilişkili olan Candida adlı bir mantar türü tespit ettik."

DİŞ FIRÇALAMANIN ÖNEMİ
Araştırmacılar, "Diş fırçalamanın sadece diş eti hastalıklarını önlemeye yardımcı olmakla kalmayıp, kansere karşı da koruma sağlayabileceği her zamankinden daha açık hale geldi." dedi. Uzmanlar, sağlık için dişleri günde iki kez fırçalamak gerektiğini söyledi.

