’Diş’ine sağlık

Dişlerin her zaman sağlıklı olması için ağız ve diş bakımının yanı sıra tüketilen besinlere de dikkat edilmesi gerekiyor. Diş Hekimi Özlem Aylıkçı, dişler için sağlık deposu besinleri açıklıyor:

KİVİ: Dişetlerinizdeki kolajen yapıyı güçlendirir. Dişeti hastalıklarına karşı korunursunuz.

YEŞİL SOĞAN: Günlük diyetinize yeşil soğanı ekleyerek bu küçük mikroplarla savaşınızda elinizi güçlendirebilirsiniz.



YEŞİL ÇAY: Düzenli olarak yeşil çay içenlerde dişeti hastalıklarının daha az görüldüğü kanıtlanmıştır. Bu mucize içeceğin, genel sağlığınıza faydalarının dışında diş sağlığınıza da faydaları olacağını unutmayın.