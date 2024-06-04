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'Diş'ine sağlık

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Haziran 2024 Güncelleme 05 Haziran 2024, 07:01
’Diş’ine sağlık

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Dişlerin her zaman sağlıklı olması için ağız ve diş bakımının yanı sıra tüketilen besinlere de dikkat edilmesi gerekiyor. Diş Hekimi Özlem Aylıkçı, dişler için sağlık deposu besinleri açıklıyor:

KİVİ: Dişetlerinizdeki kolajen yapıyı güçlendirir. Dişeti hastalıklarına karşı korunursunuz.

YEŞİL SOĞAN: Günlük diyetinize yeşil soğanı ekleyerek bu küçük mikroplarla savaşınızda elinizi güçlendirebilirsiniz.

YEŞİL ÇAY: Düzenli olarak yeşil çay içenlerde dişeti hastalıklarının daha az görüldüğü kanıtlanmıştır. Bu mucize içeceğin, genel sağlığınıza faydalarının dışında diş sağlığınıza da faydaları olacağını unutmayın.

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