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Diş ve denge arasındaki şaşırtan bağlantı! Uzmanı açıkladı: "Diş eksikliği vertigoya neden olabilir"

Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, diş eksikliğinin kulak çınlaması ya da vertigoya yol açabileceğini söyledi. Diş eksikliği, çene eklem bozukluğu ve vertigo arasındaki şaşırtıcı bağlantıya dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025
Diş ve denge arasındaki şaşırtan bağlantı! Uzmanı açıkladı: Diş eksikliği vertigoya neden olabilir

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Diş eksikliği, çiğneme kuvvetinin çenede dengesiz dağılmasına neden olarak çene ekleminde aşırı yüklenme, çene eklem kıkırdak aşınması ve çene eklem iltihaplanma sürecini başlatıyor. Çene eklemiyle iç kulağın anatomik yakınlığı sebebiyle iç kulak yolundaki kulak vestibüler sinir sistemine hasar veriyor. Ağız Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, bu sürecin diş eksikliğine bağlı diş çene kapanış bozukluğuna (maloklüzyon) ilaveten çene kas spazmının oluşması kulak çınlaması ve vertigo hastalığına yol açtığını belirterek, şunları söyledi:

ZİNCİRLEME KAZA BAŞLATIR

Diş eksikliği, çene ekleminde adeta bir 'zincirleme kaza' başlatır. Önce mekanik stres çene eklem yüzeyini ve kıkırdağını aşındırır, ardından iltihaplanma süreci başlar. İltihap, iç kulakla komşu olan bu bölgede ödem yaparak denge sinyallerinin beyne yanlış gitmesine neden olur. Bu da vertigo ve kulak çınlamasıyla sonuçlanır. Çene eklem kaynaklı vertigonun kritik belirtileri arasında çene hareketiyle şiddetlenen baş dönmesi, kulak çınlaması veya uğultu hissi, çene ekleminde tıklama sesi, takırtı ve ağrı, sabahları çene eklem tutukluğu, yüzde ve şakaklarda zonklayıcı ağrı, ani denge kaybı ve mide bulantısı bulunur.

ÇİĞNEME DENGESİ SAĞLANMALI

Tedavide çene cerrahı, diş eksikliği, çene ağrısı, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi semptomları göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapar. Ayrıca, çene ekleminin durumunu belirlemek için klinik muayenenin ötesinde, X-ışınları, BT taramaları veya MR gibi çeşitli radyografik görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. İmplant veya köprü protezlerle çiğneme dengesi sağlanmalı. Böylece eklem üzerindeki stres yüzde 60'a kadar azalır. Anti-enflamatuar tedaviyle kortizon içermeyen enjeksiyonlar ve lazer terapisi ile eklem içi iltihap hızla kontrol altına alınır. Fizik tedavi ve manuel terapide çene eklemine yönelik mobilizasyon teknikleri ve postür egzersizleri, denge sistemini destekler. Stres yönetimi içi meditasyon ve progresif kas gevşetme teknikleri, çene sıkma alışkanlığını kırmada etkilidir.

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