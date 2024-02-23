Diş sağlığı ihmale gelmez! İşte uzmanından ağrılarını önlemenin yolları...

Bazı diş ağrıları gelir ve gider, bazı ağrılar ise uzun süreli oluyor. Diş ağrıları, ağrının kaynağına bağlı olarak şiddetli veya sızlama şeklinde yaşanabiliyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, diş ağrılarını önlemenin yollarını şöyle anlatıyor:
Diş eti hastalığı veya Periodontitis için: Dişleri her gün düzgün bir şekilde fırçalayın ve diş ipi ile temizleyin. İleri derecede iltihap durumu varsa diş hekiminizin diş etlerine müdahale etmesi gerekecektir.
Küçük çürükler için: Beyaz nokta şeklindeki başlangıç seviyesi çürüklerde düzenli fırçalama dolguya gerek kalmadan çürüğün iyileşmesini sağlayacaktır. Ancak çukurcuğa dönüşmüş ve siyah renk almış dişlerde dolgu gerekecektir.
İleri seviyede çürükler için: Derin çürüklerde diş sinirleri etkilenmişse özel dolgularla dişin kanal tedavisine gerek olmadan iyileşmesi sağlanabilir. Ancak sinir bölgesi etkilenmişse tek seanslık kanal tedavisi genelde problemi ortadan kaldıracaktır.
İltihaplı dişler için: Eğer kök ucunda iltihap birikimi varsa, iki veya üç seans pansuman yapılarak kanal tedavisi tamamlanabilir. Diş çekimi gerekebilir. Eksik diş bölgesi implant tedavisi ile tamamlanmalıdır.