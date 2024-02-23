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Diş sağlığı ihmale gelmez! İşte uzmanından ağrılarını önlemenin yolları...

Bazı diş ağrıları gelir ve gider, bazı ağrılar ise uzun süreli oluyor. Diş ağrıları, ağrının kaynağına bağlı olarak şiddetli veya sızlama şeklinde yaşanabiliyor. İşte sizler için derlediğimiz 23 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Şubat 2024 Güncelleme 23 Şubat 2024, 06:58
Diş sağlığı ihmale gelmez! İşte uzmanından ağrılarını önlemenin yolları...

Bazı diş ağrıları gelir ve gider, bazı ağrılar ise uzun süreli oluyor. Diş ağrıları, ağrının kaynağına bağlı olarak şiddetli veya sızlama şeklinde yaşanabiliyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, diş ağrılarını önlemenin yollarını şöyle anlatıyor:

Diş eti hastalığı veya Periodontitis için: Dişleri her gün düzgün bir şekilde fırçalayın ve diş ipi ile temizleyin. İleri derecede iltihap durumu varsa diş hekiminizin diş etlerine müdahale etmesi gerekecektir.

Küçük çürükler için: Beyaz nokta şeklindeki başlangıç seviyesi çürüklerde düzenli fırçalama dolguya gerek kalmadan çürüğün iyileşmesini sağlayacaktır. Ancak çukurcuğa dönüşmüş ve siyah renk almış dişlerde dolgu gerekecektir.

İleri seviyede çürükler için: Derin çürüklerde diş sinirleri etkilenmişse özel dolgularla dişin kanal tedavisine gerek olmadan iyileşmesi sağlanabilir. Ancak sinir bölgesi etkilenmişse tek seanslık kanal tedavisi genelde problemi ortadan kaldıracaktır.

İltihaplı dişler için: Eğer kök ucunda iltihap birikimi varsa, iki veya üç seans pansuman yapılarak kanal tedavisi tamamlanabilir. Diş çekimi gerekebilir. Eksik diş bölgesi implant tedavisi ile tamamlanmalıdır.

KİVİ RUHUN İLACI
Yeni Zelandalı uzmanlar, C vitamini seviyeleri düşük olan 155 yetişkinin sekiz hafta boyunca diyet yapmasını sağladı. Katılımcılar günlük olarak C vitamini takviyesi veya iki kivi aldı. Ardından anketler aracılığıyla canlılıkları, ruh halleri, uyku kaliteleri ve fiziksel aktiviteleri ölçüldü. Kivi meyvesinin dört gün içinde canlılığı ve ruh halini iyileştirdiğini ortaya çıkardı. Araştırmacı Dr. Ben Fletcher, "Bu deney, yediğimiz besinlerin nasıl hissettiğimiz üzerinde hızlı bir etkiye sahip olabileceğini görmemize de yardımcı oluyor" dedi.



VARİS BAŞINIZA ÇORAP ÖRMESİN
Varis, vücutta yeşil damarlar belirlemesiyle başlıyor. Bunlar ciltte kabarcıklara neden oluyor. Tedavi edilmediği durumlarda hastalık ilerleyerek ciddi sağlık problemlerine yol açıyor. Prof. Dr. Bora Farsak, "Eğer bölgede açık yaralar oluşursa hasta yüzde yüz oranla ömür boyu varis çorabı giyinmek zorunda kalacaktır" diyor.



FINDIK KURDU
Fındık tüketiminin vücuda olan faydaları saymakla bitmiyor. Hem tok tutması hem de sağlık açısından mucizevi etki gösteriyor. Kavrulmamış fındıklar, kavrulmuş fındıklara oranla iki kat fazla antioksidan içeriyor. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinirleri sağlamlaştırır. Diyabet riskini azaltır. Kolesterolü düşürür. Kansere karşı korur. Kabızlığı önler. Yaşlanmayı engeller.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINA DİKKAT
Sindirim sistemi hastalıkları her geçen gün artıyor. ABD'li uzmanlar bağırsak sağlığı için lifli yiyeceklere dikkat çekiyor. Şunları söylüyor:
Yetişkinlerin yüzde 90'ından fazlası beslenme alışkanlıklarına lifli yiyecekleri dahil etmiyor.

Lifli gıdalar bağırsakları ve mikrobiyomları sağlıklı tutmak için hayati önem taşıyor. Araştırmalar lif açısından zengin gıdaları tüketmenin bağırsak kanserinin bir alt grubu olan kolon kanserine yakalanma riskinizi önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor. Yulaf, bezelye, fasulye gibi yiyeceklerden günde 30 gram lif almayı hedefleyebilirsiniz.

CEBİMİZDEKİ TEHLİKE
Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, cep telefonlarında tuvaletten 10 kat daha çok bakteri olduğunu söylüyor. Her gün defalarca telefona dokunup başka yerlere dokunulduğunu, çok sayıda mikrobun telefonlara bulaştırıldığını belirtiyor. Mikropların doğru yıkamayla birlikte yok olacağını anlatıyor.

MUTLULUĞUN SIRRI İNCİR
Vitamin ve mineral deposu incir, kalbi ve mideyi kuvvetlendirir. Lifli içeriği ile sindirimin düzenli çalışmasını sağlar. Aşk hayatını renklendirir. Cinsel gücü ve isteği artırır.

ROMATİZMAYA HAVLICAN
Havlıcan, romatizma ağrılarını en aza indirir. Vücutta ödeme bağlı oluşan şişkinliklerin yok olmasını sağlar. İdrar söktürücü bir etki oluşturur. İştah açıcıdır.

BRONŞİTE KAKULE
Kakule, gaz giderir. Sindirim sistemine yardımcı olur. Şişkinlik ve mide kramplarının tedavisinde oldukça etkilidir. Böbrek, mesane ve idrar sorunları gibi rahatsızlıkları önler. Astım, bronşit ve soğuk algınlığını bitirir.

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