Diş sağlığı ihmale gelmez! İşte uzmanından ağrılarını önlemenin yolları...





FINDIK KURDU

Fındık tüketiminin vücuda olan faydaları saymakla bitmiyor. Hem tok tutması hem de sağlık açısından mucizevi etki gösteriyor. Kavrulmamış fındıklar, kavrulmuş fındıklara oranla iki kat fazla antioksidan içeriyor. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinirleri sağlamlaştırır. Diyabet riskini azaltır. Kolesterolü düşürür. Kansere karşı korur. Kabızlığı önler. Yaşlanmayı engeller.



BAĞIRSAK SAĞLIĞINA DİKKAT

Sindirim sistemi hastalıkları her geçen gün artıyor. ABD'li uzmanlar bağırsak sağlığı için lifli yiyeceklere dikkat çekiyor. Şunları söylüyor:

Yetişkinlerin yüzde 90'ından fazlası beslenme alışkanlıklarına lifli yiyecekleri dahil etmiyor.

Lifli gıdalar bağırsakları ve mikrobiyomları sağlıklı tutmak için hayati önem taşıyor. Araştırmalar lif açısından zengin gıdaları tüketmenin bağırsak kanserinin bir alt grubu olan kolon kanserine yakalanma riskinizi önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor. Yulaf, bezelye, fasulye gibi yiyeceklerden günde 30 gram lif almayı hedefleyebilirsiniz.

CEBİMİZDEKİ TEHLİKE

Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, cep telefonlarında tuvaletten 10 kat daha çok bakteri olduğunu söylüyor. Her gün defalarca telefona dokunup başka yerlere dokunulduğunu, çok sayıda mikrobun telefonlara bulaştırıldığını belirtiyor. Mikropların doğru yıkamayla birlikte yok olacağını anlatıyor.

MUTLULUĞUN SIRRI İNCİR

Vitamin ve mineral deposu incir, kalbi ve mideyi kuvvetlendirir. Lifli içeriği ile sindirimin düzenli çalışmasını sağlar. Aşk hayatını renklendirir. Cinsel gücü ve isteği artırır.



ROMATİZMAYA HAVLICAN

Havlıcan, romatizma ağrılarını en aza indirir. Vücutta ödeme bağlı oluşan şişkinliklerin yok olmasını sağlar. İdrar söktürücü bir etki oluşturur. İştah açıcıdır.



BRONŞİTE KAKULE

Kakule, gaz giderir. Sindirim sistemine yardımcı olur. Şişkinlik ve mide kramplarının tedavisinde oldukça etkilidir. Böbrek, mesane ve idrar sorunları gibi rahatsızlıkları önler. Astım, bronşit ve soğuk algınlığını bitirir.