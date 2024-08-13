Diş macunu seçerken bunlara mutlaka dikkat edin! Ağız kokusundan diş beyazlığına sıralandı

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Diş eti hastalıkları ve plak oluşumu, ağız sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilen sorunlar arasında yer alıyor. Bu nedenle, diş macunu seçerken plak önleyici ve diş eti iltihabını azaltıcı özelliklere sahip ürünleri tercih etmek önemlidir. 2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre, triklosan ve kalay florür içeren diş macunları, plak oluşumunu %60 oranında azaltabiliyor ve diş eti iltihabını kontrol altına alabiliyor.

American Dental Association (ADA) 2021 yılında hassas dişler için formüle edilmiş diş macunlarının, hassasiyeti azaltmaya yardımcı olmak için potasyum nitrat veya stronsiyum klorür gibi duyarsızlaştırıcı maddeler içerdiğiniii ortaya koyuyor.