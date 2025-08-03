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Dış kulak yolu enfeksiyonunda erken teşhis önemli!

Dış kulak yolu enfeksiyonu, suyla fazla temas nedeniyle yaz mevsiminde sık görülüyor. İşitme kaybına neden oluyor. Uzmanlar, "Kirli suda yüzmeyin. Havuzda bone kullanın. Kulağa temizleme çubuğu sokmayın" diyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ağustos 2025
Dış kulak yolu enfeksiyonunda erken teşhis önemli!

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Yüzmeyi seven kişilerde sık rastlandığı için 'Yüzücü kulağı hastalığı' olarak da adlandırılan dış kulak yolu enfeksiyonu, genellikte bakterin artmasıyla meydana geliyor.

Kirli sularda yüzme ve suyla fazla temas nedeniyle özellikle yaz mevsiminde sık görülüyor. İlerlediğinde şiddetli ağrıya, kulakta tıkanıklığa, iltihaplı akıntıya, geçici işitme kaybına, hatta enfeksiyonun vücuda yayılmasına bile yol açabiliyor.

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Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Suat Bilici, erken teşhisin son derece önemli olduğunu belirtiyor. "Dikkat edilmesi gereken bir başka önemli nokta ise hekime danışmadan antibiyotik ve kulak damlası kullanımından kaçınmaktır.

Örneğin, mantar birikintisi varsa, gelişigüzel alınan damlalar etki etmeyecek ve zaman kaybı nedeniyle enfeksiyonun ilerlemesine sebep olabilecektir. Yine bu enfeksiyonu basit bir problem gibi görüp bitkisel sıvı ürünler kullanmak da tedavi sürecini uzatacaktır" diye konuşuyor.

Özellikle havuzda, kulağınızın suyla temasını önlemek için mutlaka bone kullanın. Temizliğinden emin olduğunuz havuz veya denizi tercih edin. Kulağınızda ağrı varsa tıkaç kullanmadan havuz veya denize girmeyin. Kulağınızın ıslanması sonrasında nemini yumuşak bir pamukla alın. Kulağınızı temizleme çubuğu veya yabancı bir cisimle karıştırmayın.

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