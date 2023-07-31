Diş Hekimi Ümit Tok: Azerbaycan ile sağlık köprüsü kurduk

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen ve farklı sektörlerin başarılı temsilcilerine verilen Reputation Awards'ta "Yılın En Başarılı Diş Doktoru" ödülüne layık görülen Diş Hekimi Ümit Tok, hem ödül heyecanını paylaştı hem de kardeş ülkenin Türk sağlık turizmindeki önemini değerlendirdi. Reputation Awards'ın başarılı organizasyon yapısına dikkat çeken Tok, bu önemli ödüle layık görülmesinin sorumluğunu artırdığı söyledi.

KÜLTÜREL YAKINLIK AVANTAJ

Türk sağlık turizminde dental turizmin payının gün geçtikçe arttığını ve bunu geliştirmek adına üzerlerine düşeni yapmaya gayret ettiklerini belirten Diş Hekimi Ümit Tok, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'ye gelen yabancı hasta sıralamasında kardeş ülkemiz Azerbaycan ilk 4 ülke arasında yer alıyor. Aynı kültüre sahip olmak, sağlık turizminde önemli bir avantaj. Azerbaycan'la Türkiye arasında bir sağlık köprüsü kuruldu diyebiliriz. Bakü'den aldığım ödülü bu açıdan ayrıca anlamlı buluyorum."

GÜLÜŞ TASARIMI VE İMPLANT...

Dr. Ümit Tok, Azerbaycan'dan gelen hastaların büyük bölümünün gülüş tasarımı ve implant uygulamasını tercih ettiklerini de söyledi: "Gülüş tasarımı ve implant uzmanlık alanlarımızın başında geliyor. Azeri kardeşlerimizin büyük çoğunluğuna da bu alanda hizmet veriyoruz. İki ülke arasında var olan dostane ilişkileri sağlık alanındaki birlikteliklerimizle bir adım daha ileriye taşıyoruz."

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