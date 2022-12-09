Diş Hekimi Ömer Ekiz: Dünyaca ünlü isimlerin Türkiye’yi tercih etmesi gurur verici

Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı Akon, saç ekimi için Türkiye'de profesyonel hizmetlerin olduğunu, İstanbul'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Sürecin başında ön saçlarının neredeyse tamamını kaybettiğini açıklayan Akon, "Süreç acı verici değildi, saçlarını kaybeden Rapçi Tory Lanez'e de doktorumun iletişim bilgilerini iletebilirim" dedi.

"DİŞ İMPLANTI İLE KAYBETTİĞİNİZ DİŞLERİNİZİ GERİ KAZANIN"

Birçok yabancı ünlünün ve futbolcunun saç ekimi için Türkiye'yi tercih etmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirten Diş Hekimi Ömer Ekiz, "Eksik saçlar kadar eksik dişler de insana kendini kötü hissettirir. Diş implantı ile eksik dişleri tamamlayarak hastalarımıza kusursuz bir gülüş vaat ediyoruz" dedi. Diş implantı ve sonrasında bakımı ile ilgili tüyolar veren Diş Hekimi Ömer Ekiz, "Diş İmplantları, kaybedilen dişlerin, Fonksiyon ve Estetik olarak yerini tutması amacıyla, çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleridir. Implantlarınızın daha uzun ömürlü olması için belli başlı bakımlar yapmanız çok önemlidir" dedi. Ekiz, implant sonrası bakım önerilerini şu şekilde sıraladı:

Orta sert veya yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanın: Orta sertlikte veya yumuşak bir diş fırçasıyla dişlerin günde iki kere fırçalanması oldukça önemli. Düzenli ağız hijyen ve bakımının sürdürülmesiyle dental implantlar ağız içerisinde başarılı olur.

Diş hekiminizi düzenli olarak ziyaret edin: Diş hekiminize düzenli ziyaretler ağzınız için çok önemlidir. Yılda en az 2 kez diş hekiminizi ziyaret ederek, plak ve tartar oluşumunu kontrol ettirmelisiniz.

Diş gıcırdatma için gece plağı alın: Bruksizm (Diş gıcırdatma) normal dişlerinize ve implantlarınıza kalıcı olarak zarar verir. Aşırı kuvvet, doğal dişler ve dental implantlarla birlikte diş restorasyonlarının üzerinde anormal bir kuvvet oluşturur ve. Durum ağız içerisindeki dental restorasyonların ömrünü kısaltabilir.

Implant ile diş etinin birleştiği kısmın, implant ile komşu dişlerin arasındaki ara yüz boşluklarının itina ile temizlenmesi gerekir. Bunun için normal diş fırçasına ilave olarak düzenli diş ipi ve arayüz fırçası kullanmalısınız.

*Yasal uyarı: Bu içerikten Turkuvaz Medya sorumlu değildir.