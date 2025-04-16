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Diş Hekimi Enes Malatyalı: Dijital Diş Hekimliğine dönüşüm tedavi sürecini hızlandıran önemli avantajlar sağlıyor

Genç ve başarılı Diş Hekimi Enes Malatyalı, son zamanlarda en çok merak edilen konulardan biri olan Diş Hekimliğinin dijitalliğe olan dönüşümünü ve avantajlarını dile getirdi.

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 15:33 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 16:06
Diş Hekimi Enes Malatyalı: Dijital Diş Hekimliğine dönüşüm tedavi sürecini hızlandıran önemli avantajlar sağlıyor

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Diş Hekimi Enes Malatyalı, son zamanlarda en çok merak edilen konulardan biri olan Diş Hekimliğinin dijitalliğe olan dönüşümünü ve avantajlarını dile getirdi.

Malatyalı; ''Diş Hekimliğinin günden güne dijitalliğe olan dönüşümü, bu dönüşüm içerisinde büyük avantajlar barındırıyor. Bu avantajların en başında zaman geliyor. Dijital diş hekimliği sayesinde uzun tedavi süreçleri yerini daha kısa süreçlere bıraktı. Toplumumuzda halen daha hızlı tedavi doğru değildir gibi bir algı var. Dijital diş hekimliği sayesinde ölçü ve üretim işlemlerinin hızlanmasından dolayı hem daha güvenilir hem de daha hızlı tedaviler sunulabiliyor. Böylelikle misafirlerimizin tedavi sürecine adapte olması daha kolay oluyor. Dijitalleşme ile misafirlerimiz dişlerinin tedavi öncesi nasıl olması gerektiğini adım adım takip edebiliyor. Dijitalleşme yaygınlaştıkça hızın aslında düşmanımız değil de dostumuz olduğunu daha net idrak edeceğiz. Misafirlerimizin istedikleri görünümün hayalini kurmalarının önüne geçerek dijital tasarımla nasıl olacağını göstermek hem bizi hem de misafirlerimizi mutlu ediyor'' dedi.

Enes Malatyalı son zamanlarda en çok talep gören diş hekimleri arasında yer alırken toplumda doğru bilinen yanlışlar üzerinden bilgilendirmeleriyle de takdir görüyor.

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