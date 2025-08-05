Dinç kalmanın sırları

Sağlıklı bedenin yolu, doğru beslenmekten geçiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çakar, güçlü bağışıklığın şifresini açıklıyor:



SAĞLIKLI GIDA: Gıdalar, katkısız ve koruyucusuz olmalı. Abur cubur ve atıştırma tarzı beslenmeden kaçınılmalı.



TEMİZ HAVA: Solunan kirli hava akciğer ve kana geçerek sağlığımızı olumsuz etkiler.



EGZERSİZ: Hareket etmek kas aktivitesini arttırır, yağ yakımını hızlandırır. Ruhsal olarak da faydası vardır.

KALİTELİ UYKU: Gece uykusu mutlaka alınmalı. Karanlık ortamda uyunmalı, cep telefonu ve mobil cihazlar uzak tutulmalıdır.