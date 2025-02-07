Dildeki renk değişimleri neyin habercisi?

Eczacı-Homeopat Ezgi Nevçehan, dildeki renk değişiminin birçok farklı nedeni olabileceğini belirtti. Dildeki sararmanın bir 'belirti' olduğunu vurgulayan Nevçehan, şunları söyledi:

MOR: Dil üzerindeki mor noktalar; diyabet, cilt kanseri ve bağışıklık sistemi hastalıklarının belirtisidir.

KIRMIZI: Demir ve B12 eksikliğinin belirtisidir.

BEYAZ: Mide ve bağırsaklarda oluşan gastrit, enteririt, kolit, gartoenterit gibi enfeksiyonların belirtisidir.

KAHVERENGİ: Kabızlık problemi, bunun yanı sıra aşırı alkol tüketimi ve sigara içmek, dil üzerinde kahverengi leke oluşumuna yol açmaktadır.

SARI: Dilde sararmanın yanı sıra dirsekler, dizler eller ve ayaklarda da sarı renk görülür. Bu da yüksek kolesterolün habercisidir.

YEŞİL: Antibiyotiklerin, hormonların ve bazı diğer besin preparatlarının kullanımı dilde yeşil lekelerin oluşmasına neden olabilir.

SİYAH: Bağışıklık sisteminin çok zayıflamış olduğunu işaret eder. Bağırsaklara yerleşen mantarların ürettiği aşırı toksik madde sebebiyle, bağırsaklar tahrip olmuş demektir.