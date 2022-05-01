Dildeki renk değişimleri hastalıkları belli edebiliyor!

Hastalıklar, hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Kimi zaman ufak sinyallerle belirti verebiliyor. Uzmanlar, özellikle dildeki renk değişimlerine dikkat çekiyor. ABD'li Dr. Lee Gause, bu değişimlerinin önemli hastalıkların sinyali olduğunu söylüyor. Önemli bilgiler veriyor.
HASTALIK GİZLİ...
Kaslardan oluşan dilin üzeri mukozalarla kaplı bulunuyor. Dilin üzerinde papilla denen kabarcıklar bulunur ve bunlar besinlerdeki tatlı, tuzlu, acı ve ekşi gibi lezzet duyularının algılanmasını sağlıyor. Dil üzerinde oluşan bazı lekeler çeşitli hastalıkların göstergesi olarak kabul ediliyor. İşte o hastalıklar şöyle sıralanıyor:
SARARMIŞ DİL: Karaciğer ve mide sorunlarına işaret ediyor. Sararmış dil hastalığın başlangıcında görülürken ilerleyen evrelerde kahverengi ya da siyah renge dönüşebiliyor. Kötü ağız bakımı ve sigara içmek de sararmış dil sorununun sebepleri arasında yer alıyor. Düzenli ağız bakımına rağmen sarı rengin devam etmesi halinde bir uzmana başvurmak gerekiyor.