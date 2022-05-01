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    Dildeki renk değişimleri hastalıkları belli edebiliyor!

    Hastalıklar kendini bir çok yoldan belli ediyor. Özellikle dildeki renk değişimleri hastalıkların belirtisi olabiliyor. Sararmış dil mide, mavi dil ise kalp rahatsızlıklarını işaret ediyor.

    Hastalık dilimin ucunda

    Hastalıklar, hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Kimi zaman ufak sinyallerle belirti verebiliyor. Uzmanlar, özellikle dildeki renk değişimlerine dikkat çekiyor. ABD'li Dr. Lee Gause, bu değişimlerinin önemli hastalıkların sinyali olduğunu söylüyor. Önemli bilgiler veriyor.



    HASTALIK GİZLİ...
    Kaslardan oluşan dilin üzeri mukozalarla kaplı bulunuyor. Dilin üzerinde papilla denen kabarcıklar bulunur ve bunlar besinlerdeki tatlı, tuzlu, acı ve ekşi gibi lezzet duyularının algılanmasını sağlıyor. Dil üzerinde oluşan bazı lekeler çeşitli hastalıkların göstergesi olarak kabul ediliyor. İşte o hastalıklar şöyle sıralanıyor:



    SARARMIŞ DİL: Karaciğer ve mide sorunlarına işaret ediyor. Sararmış dil hastalığın başlangıcında görülürken ilerleyen evrelerde kahverengi ya da siyah renge dönüşebiliyor. Kötü ağız bakımı ve sigara içmek de sararmış dil sorununun sebepleri arasında yer alıyor. Düzenli ağız bakımına rağmen sarı rengin devam etmesi halinde bir uzmana başvurmak gerekiyor.



        KAHVERENGİ DİL: Fazla kahve içmek ya da sigara kullanmak dilde kahverengi bir tabaka oluşmasına sebep oluyor. Ancak geçmeyen kahverengi dil, akciğer problemlerini de işaret edebiliyor.



        MAVİ YA DA MORARMIŞ DİL: Mavi ya da morarmış dil, kalp sorunlarına işaret ediyor. Kalp yeteri kadar kan pompalamıyorsa, kanda oksijen eksikliği varsa dil mavimsi mor bir renk alabiliyor. Bu renklerden birinin fark edilmesi durumunda hemen doktora başvurulması gerekiyor.



        SOLGUN BİR DİL: Dilde solgun bir ton oluşması, vitamin ya da beslenme eksikliğinin belirtisi olabiliyor. Bunların başında B12 ve A vitamini geliyor. Bu nedenle havuç, tatlı patates, bal kabağı, kavun, ıspanak ve kara lahana gibi A vitamini bol yiyecekler, ciğer, balık, dana eti ve yulaf gibi B12 içeren gıdalar tüketmek gerekiyor.

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        Haberler Sağlık Dildeki renk değişimleri hastalıkları belli edebiliyor!
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