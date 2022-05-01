Dildeki renk değişimleri hastalıkları belli edebiliyor!





SOLGUN BİR DİL: Dilde solgun bir ton oluşması, vitamin ya da beslenme eksikliğinin belirtisi olabiliyor. Bunların başında B12 ve A vitamini geliyor. Bu nedenle havuç, tatlı patates, bal kabağı, kavun, ıspanak ve kara lahana gibi A vitamini bol yiyecekler, ciğer, balık, dana eti ve yulaf gibi B12 içeren gıdalar tüketmek gerekiyor.

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