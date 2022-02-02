Dikkat yapay ve işlenmiş gıdalar ölüm saçıyor! Hastalıklar gün geçtikçe artıyor

Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Yapay ve işlenmiş besinler ölümcül tüm hastalıkları gün geçtikçe artırıyor. ABD'li Dr. Reysan Shali ise en zararlı 10 yiyeceği şöyle sıralıyor:

İşlenmiş et: Sosisli sandviçler, şarküteri etleri, paketlenmiş sucuk ve pastırma, kanser riskini artırıyor. Bu nedenle işlenmiş etlerden uzak durmak gerekiyor.

Kızarmış yiyecekler: Yağ, tuz ve kalori bakımından daha yüksek olan bu besinler kalp sağlığını tehdit ediyor. Obezite riskini artırıyor.

Patates cipsi: Bu popüler atıştırmalık, düşük besin değeri, kullanılan ucuz yağ ve yüksek miktarda tuz nedeniyle sağlığı tehdit ediyor.

İşlenmiş şeker: Besin değeri sıfır olan bu yiyecekler obeziteye zemin hazırlıyor.

Hidrojen yağlar: Daha çok paketlenmiş gıda ve fast food ürünlerinde yer alıyor. Kansere zemin hazırlıyor.

Karbonhidratlar: Beyaz ekmek, beyaz pirinç ve makarna, hamur işleri, pizza obeziteye neden oluyor.