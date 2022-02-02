Dikkat yapay ve işlenmiş gıdalar ölüm saçıyor! Hastalıklar gün geçtikçe artıyor

Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Yapay ve işlenmiş besinler ölümcül tüm hastalıkları gün geçtikçe artırıyor. ABD'li Dr. Reysan Shali ise en zararlı 10 yiyeceği şöyle sıralıyor:
İşlenmiş et: Sosisli sandviçler, şarküteri etleri, paketlenmiş sucuk ve pastırma, kanser riskini artırıyor. Bu nedenle işlenmiş etlerden uzak durmak gerekiyor.
Kızarmış yiyecekler: Yağ, tuz ve kalori bakımından daha yüksek olan bu besinler kalp sağlığını tehdit ediyor. Obezite riskini artırıyor.
Patates cipsi: Bu popüler atıştırmalık, düşük besin değeri, kullanılan ucuz yağ ve yüksek miktarda tuz nedeniyle sağlığı tehdit ediyor.
İşlenmiş şeker: Besin değeri sıfır olan bu yiyecekler obeziteye zemin hazırlıyor.
Hidrojen yağlar: Daha çok paketlenmiş gıda ve fast food ürünlerinde yer alıyor. Kansere zemin hazırlıyor.
Karbonhidratlar: Beyaz ekmek, beyaz pirinç ve makarna, hamur işleri, pizza obeziteye neden oluyor.
KALP KRİZİ GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE
Kalp hastalıkları, ölüme yol açan rahatsızlıklar arasında ilk sırada yer alıyor. Belçikalı bir grup bilim insanının yaptığı araştırma ise kalp krizinin önceden tespitini kolaylaştırıyor. Araştırmacıların hayata geçirdiği yapay zeka sistemi retina taraması sayesinde kalp krizi riskini tespit ediyor. Araştırmayı yürüten Profesör Alex Frangi, "Retina taramaları nispeten ucuz ve birçok göz kliniğinde kullanılan bir teknik. Otomatik taramalar sonucunda hastalanma ihtimali yüksek olan kişiler kalp servislerine daha hızlı yönlendirilebilir. Taramalar ayrıca kalp hastalığının erken sinyallerini takip etmede de kullanılabilir" diyor.
ISPANAK BEYNİ KORUSAK
Süper sebze olarak bilinen ıspanağın faydaları saymakla bitmiyor. Diyetisyen Betül Merd, ıspanağın özellikle kış aylarında mutlaka tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor: Ispanak bol miktarda karoten, likopen ile zeaksantin içeriyor. Mineral barındırıyor. Beyni koruyor. Alzeihemir'i önlüyor. Hipertansiyon, diyabet ve kronik kalp hastalıklarına iyi geliyor. İçerdiği yüksek K vitamini sayesinde yaşlanma ve stresle savaşıyor. Aynı zamanda bol miktarda C vitamini içeriyor. Bu da bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
DİYABETE ÇAKŞIR OTU
Sarı çiçekli bir bitki olan çakşır otu, kas ve eklem ağrılarını dindiriyor. Sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Demans ve Alzheimer'dan koruyor. Toksinlerin atılmasını kolaylaştırıyor. Kan şekerini düşürüyor.
KATARAKTA YUMURTA
Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi yumurta, tok tutuyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Katarakt hastalığına yakalanma riskini azaltıyor. Başta meme kanseri olmak üzere pek çok kanser türüne karşı koruyucu etki gösteriyor.
KOLESTEROLE ANTEP FISTIĞI
Vücuttaki enfeksiyonu temizleyen Antep fıstığı, öksürüğü hafifletir. Kolesterolü düşürür. Kanserle savaşır. Kan şekerini dengeler.
KUŞBURNU ŞİFA DOLU
Romatizma ağrılarını dindiren kuşburnu, kolesterollü önler. Kalp krizi riskini azaltır. Bağışıklığı güçlendirir. Cildin genç görünmesini sağlar.
BAŞ AĞRISINA KARŞI NANE
Hazımsızlığı gideren nane, akciğerleri temizler. Nefes açar. Öksürüğü hafifletir. Mide bulantısını alır. Sivilceleri yok eder. Ağız kokusuna iyi gelir.