Dikkat vücutta yaygın ağrı ve kronik yorgunluk fibromiyaljinin belirtileri arasında yer alıyor





GLOKOM KÖR EDER

Glokom, yani göz tansiyonu en çok görülen göz hastalıkları arasında yer alıyor. Erken teşhis edilmediğinde, körlüğe yol açıyor. Peki, bu hastalıktan korunmak için ne yapmak gerekiyor? Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Özateş, bu hastalığın sinsi ilerlediğine dikkat çekiyor. Bu nedenle 40 yaş üstü kişilerin, ailesinde glokom hikayesi olanların, yüksek miyop ya da hipermetrop hastalarının yılda 1 kez göz muayenesi olmaları öneriliyor. Glokom ilerleyici görme alanı kaybı yarattığından tedavi ile bu ilerleme yavaşlatılabiliyor. Ancak hastalık ilerlemişse görme kaybı geriye döndürülemiyor...



SAĞLIKLI HAYAT İÇİN IŞIKLARI KAPATIN

Sağlıklı hayatın yolu, kaliteli uykudan geçiyor. ABD'deki Northwestern Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre karanlıkta uyumak kalp ve şeker hastalığından koruyor. Az ışıkta uyumak vücudu "uyanık bir hale" getiriyor. Bu da, geceleri düşmesi gereken kalp atış hızını artırıyor. Araştırmada yer alan Daniela Grimald, "Işık açıksa uyuyor olsanız bile otonom sinir sisteminiz devreye girer. Beyniniz, uykuları hafif ve beyni zarar görmüş biri gibi davranır. Vücudunuz ve beyniniz, olması gerektiği gibi dinlenmez" diyor. Ayrıca uyurken ışığa maruz kalmak insülin direncini de yükseltiyor. Bu da kan şekeri seviyelerinde artışa ayrıca diyabete neden oluyor.



KARACİĞER DOSTU MATCHA ÇAYI

Matcha çayı, yeşil çayın bir çeşidinin toz haline getirilmesiyle ortaya çıkıyor. Kalp, karaciğer, böbrekleri koruyor. Ancak günde 1-2 fincandan fazla içilmemesi gerekiyor. Öte yandan çocukların, hamilelerin, demir eksikliği olanların matcha çayını tüketmemesi öneriliyor.



DOĞAL GÜZEL

Doğal güzelliğin yolu, doğal yollardan geçiyor. Araştırmalar, vitamin deposu zeytinyağının faydalarına değiniyor. Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi bu lezzet, bağışıklığı güçlendiriyor. Kalp sağlığını koruyor. Kemikleri besliyor. Sindirimi de harekete geçiriyor. Beyin hücrelerini koruyor ve Alzheimer riskini azaltıyor. İçerdiği E vitamini ile cildi besliyor. Kırışıklıkları önlüyor.



KARACİĞERE ENGİNAR

Enginar, kalp kasını güçlendirir. Antioksidan özelliği sayesinde karaciğerin sağlıklı çalışmasını destekler. Tansiyonu ve kolesterolü düzenler.



KEMİKLERE KAJU

Sevilen kuruyemişlerden kaju, bağışıklık sistemini korur. Kansere karşı vücut direncini artırır. Kemik sağlığı açısından önemlidir.



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