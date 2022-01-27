Dikkat geçmek bilmeyen kaşıntılar demir eksikliği habercisi olabilir!

Kaşıntı, özellikle kış aylarında en çok yaşanan şikayetler arasında yer alıyor. Kimi zaman ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuba Oskay, kaşıntının nedenleri ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında TAKVİM okuyucularını şöyle bilgilendiriyor:
UYKULARI KAÇIRIR
Doğal bir dürtü olan kaşıntı, bazı durumlarda ağrı kadar rahatsız ediyor. Bunun temelinde cilt, iç hastalıkları, nörolojik hastalıkları, psikolojik sorunları ya da alerjik durumlar bulunabiliyor. Bu nedenle kaşıntının sebebinin detaylı şekilde araştırılması gerekiyor. Dermatolojik olarak kaşıntının en sık rastlandığı cilt hastalıkları ise cilt kuruluğu, uyuz, bitlenme gibi parazit hastalıkları, mantar enfeksiyonları, alerjik egzama ve alerjik ürtiker gibi hastalıklar oluyor. Kaşıntının kontrol altına alınmaması, altta yatan hastalığın ilerlemesine, cilt problemlerine, uykusuzluğa ve depresyona yol açıyor.
CİLT KIŞIN KURUR
Özellikle kış aylarında çok sıcak su ile sık banyo yapılması, cildin liflenmesi ve keselenmesi cildi kurutuyor. Bu durum koruyucu lipid tabakasını zayıflatarak, kaşıntıya yol açıyor. Tekrarlayan kaşımalar sonrasında ilgili cilt bölgesi travmatize olabiliyor ve bu bölgede kanama gibi problemler gelişebiliyor.