Dikkat geçmek bilmeyen kaşıntılar demir eksikliği habercisi olabilir!





UYKULARI KAÇIRIR

Doğal bir dürtü olan kaşıntı, bazı durumlarda ağrı kadar rahatsız ediyor. Bunun temelinde cilt, iç hastalıkları, nörolojik hastalıkları, psikolojik sorunları ya da alerjik durumlar bulunabiliyor. Bu nedenle kaşıntının sebebinin detaylı şekilde araştırılması gerekiyor. Dermatolojik olarak kaşıntının en sık rastlandığı cilt hastalıkları ise cilt kuruluğu, uyuz, bitlenme gibi parazit hastalıkları, mantar enfeksiyonları, alerjik egzama ve alerjik ürtiker gibi hastalıklar oluyor. Kaşıntının kontrol altına alınmaması, altta yatan hastalığın ilerlemesine, cilt problemlerine, uykusuzluğa ve depresyona yol açıyor.