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    Dikkat geçmek bilmeyen kaşıntılar demir eksikliği habercisi olabilir!

    Geçmek bilmeyen kaşıntı, hayatı kabusa çeviriyor! Kimi zaman demir eksikliğinden diyabete, böbrek yetmezliğinden tiroide kadar pek çok hastalığın belirtisi olabiliyor.

    Demir eksikliği kaşıntıda gizli

    Kaşıntı, özellikle kış aylarında en çok yaşanan şikayetler arasında yer alıyor. Kimi zaman ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuba Oskay, kaşıntının nedenleri ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında TAKVİM okuyucularını şöyle bilgilendiriyor:



    UYKULARI KAÇIRIR
    Doğal bir dürtü olan kaşıntı, bazı durumlarda ağrı kadar rahatsız ediyor. Bunun temelinde cilt, iç hastalıkları, nörolojik hastalıkları, psikolojik sorunları ya da alerjik durumlar bulunabiliyor. Bu nedenle kaşıntının sebebinin detaylı şekilde araştırılması gerekiyor. Dermatolojik olarak kaşıntının en sık rastlandığı cilt hastalıkları ise cilt kuruluğu, uyuz, bitlenme gibi parazit hastalıkları, mantar enfeksiyonları, alerjik egzama ve alerjik ürtiker gibi hastalıklar oluyor. Kaşıntının kontrol altına alınmaması, altta yatan hastalığın ilerlemesine, cilt problemlerine, uykusuzluğa ve depresyona yol açıyor.



    CİLT KIŞIN KURUR
    Özellikle kış aylarında çok sıcak su ile sık banyo yapılması, cildin liflenmesi ve keselenmesi cildi kurutuyor. Bu durum koruyucu lipid tabakasını zayıflatarak, kaşıntıya yol açıyor. Tekrarlayan kaşımalar sonrasında ilgili cilt bölgesi travmatize olabiliyor ve bu bölgede kanama gibi problemler gelişebiliyor.



        KARACİĞERE DİKKAT
        Yaygın ve kronik kaşıntı, ileri yaş ve anormal fiziki bulgular altta yatan sistemik hastalık açısından risk faktörlerini oluşturuyor. Kaşıntı daha çok kronik böbrek yetmezliği, diyabet, karaciğer ve tiroit hastalıkları, demir eksikliği anemisi, parazit enfeksiyonları, Hodgkin lenfoma gibi malignensiler ve ilaç alerjileri yer alıyor. Kişinin hayat kalitesini düşürüyor. Bu nedenle vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gerekiyor.



        TAHLİL YAPILMALI
        Kaşıntılı hastalarda altta yatan nedenin belirlenmesi için deri biyopsisi, kan testleri ve görüntüleme tetkiklerinin yapılması gerekiyor. Kaşıntının nedeni öğrenilmeden her şikayette aynı ilacın kullanılmaması ve altta yatan hastalığa göre hedefe yönelik tedavilerin uygulanması gerekiyor. Basit yöntemlerle iyileşmeyen uzun süreli kaşıntılarda, hastanın dermatoloji uzmanına başvurması öneriliyor.



        Doç. Dr. Tuba Oskay

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        Haberler Sağlık Dikkat geçmek bilmeyen kaşıntılar demir eksikliği habercisi olabilir!
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