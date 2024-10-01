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Depresyonun ilacı kestane

Kış aylarının vazgeçilmez besini kestane, sakinleştirici özelliği sayesinde depresyon ve strese iyi geliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024
Depresyonun ilacı kestane

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Kış aylarının vazgeçilmez besini kestane, sakinleştirici özelliği sayesinde depresyon ve strese iyi geliyor. Erken yaşlanmayı önleyerek vücuttaki toksinlerin de kolayca atılmasını sağlıyor. Bağırsak sağlığını koruyor. Kan basıncını düzenliyor. Kan dolaşımını hızlandırıyor. 3 adeti bir ekmeğe eşit olduğundan kilo almamak için dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, aşırı kestane tüketiminin aynı zamanda şişkinlik, ishal veya kabızlık gibi bazı sindirim sistemi sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

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