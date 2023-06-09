Dental Estetik: “Hastalar hem sağlık hem de tatil deneyimini bir arada yaşamak istiyor”

Her ay ortalama binden fazla başarılı operasyon gerçekleştiren Dental Estetik, hastalarını çeşitli tetkiklerden geçirerek en iyi tedavi yöntemlerini belirliyor. Sağlıklı bir tedavinin yanı sıra estetik bir görünümü de önemsediklerini belirten Kırsaçlıoğlu, hastalarının hem sağlık hem de tatil deneyimini bir arada yaşamak istediğinin altını özellikle çiziyor.

Dental Estetik olarak, sağlık turizmi alanında etkin bir tedavi yöntemi ve maliyet seçenekleri sunduklarını belirten Dt. Güzin Kırsaçlıoğlu, hastaların taleplerine göre hedeflerini ve başarı rotasını ayarlayarak, uzman doktorlar ve profesyonel personeliyle hastalar arasındaki güven bağını ve hastaların mutlu bir şekilde ülkelerine dönmesini ön planda tuttuklarını vurguluyor.

Türkiye, son 20 yılda sağlık sektörüne yapılan sektörel yatırımlarla adını dünyaya duyurmayı başardı. Özel hastanelerin yanında devlet hastanelerinde de geliştirilen kaliteli hizmet anlayışı ve yeni nesil teknolojiler, sağlık sektöründe rekabetin üst düzeye çıkmasını sağlıyor. Dental Estetik de saygın ve güçlü ağıyla hastalarına en kaliteli hizmeti sunmak için özen gösteren sağlık kuruluşlarının başında geliyor. Firma en önemli kriteri olarak "Önce Sağlık" ilkesini benimsediğini, bu anlayış doğrultusunda sistemlerini kurguladığını duyuruyor.

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