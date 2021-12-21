Denizden çıkan şifa! İçerisinde Omega-3 yağ asitleri sayesinde balık bir çok faydayı yanında getiyor

Protein, vitamin ve mineral deposu balık, içerdiği Omega-3 yağ asitleri sayesinde şifa dağıtıyor. Diyetisyen Taha Yanalak, sağlıklı ve uzun bir hayat için haftada 2-3 defa balık tüketilmesini öneriyor. "Balık, hücreleri yeniler. Kalp damar hastalıkları riskinin azaltır. Alzheimer'a karşı vücudu korur. Özellikle uskumru, somon, sardalya ve hamsi gibi yağlı balıkların daha fazla Omega-3 içerir" diyor. Bu balıkların kızartma yerine buğulama yöntemiyle pişirilmesinin daha faydalı olduğunu sözlerine ekliyor.
ÇÜRÜKLERE KARABİBER
Mucizevi baharat karabiber, sindirimi destekler. Hazımsızlığı ve gazı engeller. Diş çürüklerine karşı korur.
TANSİYONA REZENE
Rezene, solunum yolu hastalıklarından korur. Vücuda kuvvet verir. Kanserle mücadele eder. Tansiyonu dengeler.