Dengeli beslenme ve günde 1 bardak kefir içerek menopoz şikayetlerini azaltın

Menopoz, kadınları hem duygusal hem de fiziksel açıdan etkiliyor. Ancak dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak 'kabus' olarak adlandırılan bu dönemi ikinci bahara dönüştürüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak menopoz döneminde tüketilmesi gereken besinleri şöyle sıralıyor:
KEFİR: Bolca kalsiyum içerir. Kemik sağlığını korur. Ayrıca içerdiği probiyotik sayesinde bağrısak sağlığını destekler. Sindirim sistemini korur. Kemik erimesinden korunmak için her gün 1 su bardağı kefir içilmelidir.
SOMON: İçerdiği omega-3 sayesinde menopoz döneminde görülen kalp hastalıklarından korur. Sıcak basmalarını azaltır. Haftada 2 gün tüketmek gerekir.
YULAF: Sağlıklı karbonhidrat kaynaklarındandır. Kalp hastalıklarını önler. Depresyon ve sinirlilik halini azaltır.
AVOKADO: Cilt kuruluğunu bitirir. Günde yarım avokado tüketilmelidir.
SOYA FASULYESİ: Bitkisel kaynaklı östrojen içerir. Bu özelliği sayesinde düşük östrojen hormonunun yarattığı sıkıntıların şiddetini hafifletir.
KIRMIZI MEYVELER: Ahududu, çilek, böğürtlen meyvelerin antioksidan içerir. Kalp ve damar sağlığını korur. Menopoz şikayetlerini azaltır.
KETEN TOHUMU: Soya fasulyesi gibi fitoöstrojenden zengindir. Bu nedenle menopozun yol açtığı şikayetleri azaltır. Her gün 1 yemek kaşığı tüketilebilir.
YUMURTAYLA GÖBEKTEN KURTULUN
Dieyetisyen Ezgi Mısırlı, tükettiğiniz besinlerin yanlış seçiminden veya yanlış kombinlenmesinden dolayı açlık sorununun yaşandığını söylüyor. Kilo vermeyi kolaylaştıran besinleri sıralıyor:
YUMURTA: Sabah kahvaltıda bir adet yumurta yemek, açlık krizini engeller.
TARÇIN: İştahı azaltır ve kan şekerini dengeler.
ZEYTİNYAĞI: Tokluk süresini uzatır.
AKLIN YOLU EGZERSİZ
Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemekten geçiyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Rıfat İnci, sporun beyne biyolojik ve psikolojik olarak yaptığı etkilerle ruh sağlığını koruduğunu söylüyor. "Fiziksel aktivitenin 6 ay düzenli olarak yapılması uykusuzluk sorununu azaltıyor. Anksiyete ve depresyon belirtilerini önemli düzeyde hafifletiyor. Spor, pek çok psikiyatrik bozukluğun etiyolojisinde rol alan monoaminlerin salınım ve reseptörlerinin ekspresyonunu etkiler" diyor.
KATARAKTTAN GÖZÜNÜZ 'KIRK'SUN
İlerleyen yaş, göz sağlığını olumsuz etkiliyor. Miyoptan katarakta, yakın görme probleminden katarakta kadar pek çok hastalığı beraberinde getiriyor. Prof. Dr. Abdullah Özkaya göz hastalıklarının özellikle 40'lı yaşlardan sonra daha sık görüldüğünü söylüyor. "Katarakt 50 yaş ve sonrası ortaya çıkarken öncelikle kişinin uzak görmesini, zaman içinde de yakın görmesini kısıtlar hale gelir. Katarakta bağlı görme problemi olan ve 45 yaş üzeri olup hem uzak hem yakın gözlük takmak istemeyen hastalara "akıllı lensler" önerilir" diyor.
SİMİDİN GERÇEK YÜZÜ
Çıtır çıtır sokak simidi, lezzetiyle damak çatlatıyor. Dr. Ayşe Huri Özkarabulut, Türk mutfağının vazgeçilmezi olan simit hakkında önemli bilgiler veriyor. Bir tam simidin 4 dilim ekmek yerine geçtiğini söylüyor. "Simit, rafine buğday unu, tuz, su ve maya kombinasyonundan yapılır, üzerine pekmez ve susam karışımı sürülerek pişirilir. Karbonhidrattan zengin bir besindir. Susam, simidin kalorisini iki katına çıkardığından kilo kontrolü için ekmek yerine yenilecek miktar olarak kontrollü tüketilmelidir" diyor.
KOLESTEROLE MANTAR
Vitamin ve mineral deposu mantar, kolesterolü düşürür. Beyni güçlendirir. Hafızayı korur. Diyabetle savaşır. Şekeri dengeler.
SAĞLIĞA KUŞKONMAZ
Kuşkonmaz, karaciğeri toksinlerden temizler. Sarılığı iyileştirir. Sindirim sistemine iyi gelir. Hazımsızlık ve şişkinliği bitirir.
TAHİNLE SAÇLAR GÜÇLÜ
Tahin vücudu toksinlerden arındırır. Damar tıkanıklığını öner. Kalp krizi riskini azaltır. Böbrekleri korur.