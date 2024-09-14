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Demir eksikliğinin belirtileri neler?

Demir eksikliği anemisi, günümüzde yaşlı genç, kadın erkek herkesi tehdit ediyor. Tıpta kandaki hemoglobin yani kırmızı kan hücrelerinden dokulara oksijen taşımaktan sorumlu olan protein düzeyinin düşük olması olarak tanımlanan bu hastalık, en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 15 Eylül 2024
Demir eksikliğinin belirtileri neler?

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Demir eksikliği anemisi, günümüzde yaşlı genç, kadın erkek herkesi tehdit ediyor. Tıpta kandaki hemoglobin yani kırmızı kan hücrelerinden dokulara oksijen taşımaktan sorumlu olan protein düzeyinin düşük olması olarak tanımlanan bu hastalık, en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Her yüz kadından 35'i, her yüz erkekten de 20'sinde görülüyor. Kanda yeterli demir olmadığında, vücut geri kalanı ihtiyaç duyduğu oksijen miktarını alamıyor. Doğurganlık çağındaki kadınlar için demir eksikliği anemisinin en sık nedeni, ağır adet kanaması veya hamilelik nedeniyle kandaki demir kaybı olduğunu, kötü beslenme ve bazı mide ve bağırsak hastalıklarının da neden olabileceğini belirtiyor. Hastalığın teşhisinin tam kan sayımı testi, demir testi, demir bağlama kapasitesi, demir deposu seviyesi ve iç/ gizli kanama testleriyle yapıldığını belirten Doç. Dr. Solmaz, uyarıyor: Kendi başınıza teşhis koymayın ve tedavi etmeye çalışmayın. Gereksiz ve fazla demir karaciğer hasarına yol açar...

BELİRTİLERE DİKKAT!
Demir eksikliği, genel yorgunluk, zayıflık, solukluk, nefes darlığı, baş dönmesi, düzensiz kalp atışı, saçlarda dökülme ve baş ağrısına yol açıyor. Tedavinin yanı sıra et, yumurta ve bazı yeşil yapraklı sebzeler gibi yiyecekler, demir bakımından güçlü olduğundan tüketilmesi öneriliyor.

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